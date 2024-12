Susana Abundiz se quiere ir de Exatlón Estados Unidos: ¿Qué pasó?

Susana Abundiz

Susana Abundiz podría salir de Exatlón Estados Unidos All-Stars antes de tiempo. A una semana de haber estrenado el reality de Telemundo, los chicos del equipo Azul enfrentaron a Susana para decirle lo que no les gusta de ella. Yaime Pérez, quien compite por primera vez en Exatlón, está molesta con Susana porque a ella no le gusta enfrentar a las mejores de atletas del equipo Rojo. “Ustedes conocen mejores que nosotros [los nuevos atletas] a los Rojos”, le dijo Yaime a Susana y al resto del equipo Azul. “Saben quién es la más rápida, la que tiene mejor puntería. [Susana] si tú sabes que Anisa es la más rápida y tu puedes enfrentarla a ella y le puedes poner presión ¿cómo voy a pasar yo o la otra nueva si no podemos ponerle presión a Anisa?. [Susana] desde hace rato te estás quejando que solo te mandan con Anisa o contra Isabella”.

Yaime le deja claro a Susana que ella debería enfrentar a las mejores del equipo Rojo porque ha ganado dos veces Exatlón EEUU. “Tu te puedes estar quejando, con la que tengas que ir ve. Lo que yo estoy viendo aquí es que están tratando de salvar el porcentaje para no llegar a un duelo de eliminación. [A los nuevos atletas] nos la están poniendo difícil”.

Ahora Susana se siente presionada por sus compañeros, ya que ella se ha llevado dos veces la victoria en el reality deportivo de Telemundo. “Por ser bi campeona, mi responsabilidad es el salvavidas de todo el mundo”, expresó Susana con ojos llorosos. “Yo tengo que saltar y agarrar la gente fuerte para que no vengan a agarrar a otras compañeras…¿por qué? Yo no soy un salvavidas”.

Susana Abundiz se quiere ir de Exatlón Estados Unidos

Susana dejo claro que ella no es una mala compañera. “Si yo fuera una mala persona, yo no te hubiera corregido en los aros. A mí me conviene que no aprendas”, le dijo Susana a Yaime. “No es porque yo ahorita prefiera enfrentar a Karely o a Chelly, eso nunca te va a traer la victoria. Si yo me he coronado como campeona es porque los números no mienten, revisen todos los números para ver cuantas veces yo he enfrentado a esas personas y las cantidad de veces que les he peleado. Cuando yo llegó a una final, no les tengo ni así de miedo”.

Después de la conversación con su equipo y Yaime, Susana no pudo contener las lagrimas frente a las cámaras y dijo lo siguiente: “Yo trato de ser fuerte…y no di mis puntos…no estoy rápida todavía. No estoy tan precisa como quisiera. No estoy mal pero no estoy ahí como quiero estar. Yo ya estoy cansada. Ya me la rife con dos campeonatos. Ya lo hice y ya la sufrí mucho. Si hubiera otra opción, ganas no me faltan de que esta semana que viene y decirles ‘Yo me voy’

Reacción del público

“Esto se está poniendo bueno”.

“No es una sola persona, son varios diciendole las cosas pero ella no acepta, soy bicampeóna ya demostré, entonces quiere arreglar el juego a su conveniencia, si es tan fuerte que lo siga demostrando y si ella no tuvo tiempo de prepararse para esta temporada pues no hubiera entrado, creo que nadie la obligó”

Todos envidian a la bicampeona. Se ve cuando se contradicen cada vez que tienen algo que decir. Que pena. Ánimos SUSANA ABUNDIZ”

“Me tiene muy harta los nuevos todos se quejan yo no entiendo ahora lo que veo es que quiere sacar a Susana”.