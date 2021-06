EXATLON 5 EEUU: ¿Quién fue sentenciada el 25 de junio?

Mientras avanzan los días en la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, no hay duda que las emociones están a flor de piel, y cada “viernes de sentencia” se convierte en una velada cargada de emociones en la que cada equipo está enfocado en continuar avanzando sin perder a algún miembro, y seguir camino a la esperada gran final, en una temporada larga, sin precedentes, y como ninguna que hayamos visto en la historia de la competencia.

¿Quién fue sentenciada el 25 de junio?

La jornada del viernes 25 de junio, en la que un guerrero resultaría sentenciado, con las chicas de ambos equipos en peligro, se llevó a cabo en el llamado “circuito de hierro”, con una lucha pareja en donde hasta el último momento no estuvo definido quien alcanzaría el triunfo.

Luego de una semana inusualmente positiva para el Team Famosos a pesar de tener de baja y en reposo a Norma Palafox y Viviana Michel, después de una larga racha de derrotas, el episodio del viernes inició con Mirna Almada confirmando que se sentía preocupada por la posibilidad de resultar sentenciada, y con Andoni García hablando sobre el buen momento competitivo que está viviendo Dave Sappelt, y que eso pudo haber ayudado a los Rojos.

En el duelo por la sentencia del pasado 25 de junio, luego de una fuerte lucha en donde no se vio actitud derrotista de ningún equipo, los Contendientes resultaron derrotados por lo que Mirna Almada quedó sentenciada y congelada hasta el domingo 27 de junio, en donde luchará contra la chica que resulte del equipo que quede vencido esa noche.





SENTENCIADA Y VUELVEN A PERDER Exatlón Estados Unidos EEUU #5 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU5 El Fragmento del Capítulo 126 Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto.

Sobre esto no se hicieron esperar los diferentes comentarios de los seguidores, agradecidos por el “despertar” del Team Famosos: “Sabía que lo rojos Iban a despertar. son un equipo muy bueno..aunque los azules también son muy poderoso. desde el principió soy de los rojos.” dijo una seguidora en los comentarios de este video que compartimos, mientras que otra indicó “Sigan subestimando a mis rojitos! Cada vez que se creen poderosos caen. Contendientes no son mejores, eso creen. Famosos nunca los he escuchado expresarse del otro grupo como lo hacen los azulitos. SOY TEAM FAMOSOS.”

La realidad objetiva es que ambos equipos, Famosos y Contendientes, se han esforzado en una temporada que se ha alargado, en condiciones muy complicadas e incluso enfrentando diferentes hechos que no habían sucedido nunca en la historia de la competencia, como diferentes sanciones, y dos expulsiones por razones que al día de hoy la audiencia desconoce, más allá de un sonado “incumplimiento de las normas de Exatlon Estados Unidos.”

Semana inesperada

La semana que arranca el lunes 28 de junio, se espera que sea una sin igual en Exatlon Estados Unidos, con la posible llegada de nuevos refuerzos para ambos equipos, lo que ha causado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la quinta temporada, asegurando que sería una “incorporación injusta”, pues ya la competencia está en una etapa avanzada con atletas que tienen mucho tiempo bajo condiciones extremas.