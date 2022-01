EXATLON 6 EEUU: ¿Por qué los seguidores ya están molestos antes de empezar la competencia?

La sexta temporada de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”, Exatlon Estados Unidos, ya está a punto de dar inicio el próximo 17 de Enero y con ella, 24 guerreros completamente nuevos darán todo por alcanzar la ansiada gloria y levantar ese codiciado trofeo que ya ha estado en manos de nombre como Nate Burkhalter o Jeyvier Cintrón, queridos campeones de ediciones anteriores.

24 nombres competirán por el triunfo

Ya conocemos los guerreros que estarán frente a las intrincadas arenas de República Dominicana, el escenario definitivo de Exatlon Estados Unidos desde sus inicios. Ellos son: Ricardo Osorio, un jugador profesional de fútbol, Jaime Espinal, luchador olímpico, Briadam Herrera, clavadista profesional, Héctor Gómez, luchador profesional, Mateo González, también clavadista profesional, Polo Monárrez, actor con reconocida trayectoria, Jennifer Muñoz, futbolista, Jordan O’Brien, también futbolista, Paloma Flores, jugadora profesional de baloncesto, Candy Troche, experta en salto de pista, Anisa Guajardo, futbolista, e Isabella Arcila, nadadora olímpica. Todos estos están alistados al Team Famosos (Rojo).

Por el lado del Team Contendientes (Azul), se encuentran: Miguel Ángel Espinoza, modelo, Frank De La Cruz, estudiante de medicina deportiva, Jesús “Tony” Beltrán, Angel Rodríguez, Yoisel Barrios, Emilio Lara, Natalia Palacios, Fernanda de la Mora, Rebeca Valentín, Lupita Gavilanes, Alicia Beltrán y Abril García.

¿Por qué los seguidores ya están molestos antes de empezar la competencia?

Hay un hecho que ha llamado la atención de los seguidores de Exatlon Estados Unidos y así lo han hecho saber en las redes sociales. Es que, de acuerdo a ellos la mayoría de los participantes de esta edición serían provenientes de México, lo que, según los seguidores, no le daría oportunidad a participantes de otros países.

Nos dimos a la tarea de ir más allá y saber las nacionalidades de cada uno de los nuevos participantes, y lo cierto es que de 24 atletas, 13 son de México, y los seguidores no se han medido en opiniones que comparten en los diferentes perfiles de Exatlon Estados Unidos.

Esta seguidora que no tiene nada en contra de las personas nativas de México, sin embargo asegura que el país ya tiene su propio Exatlon. “Eso no se debe llamar exatlon usa ya q como el 80 % son mexicano. A claro no tengo nada enc q halla mexicanos pero no deben ser la mayoría mexicano. Pq ya existe exatlon México. Mi opinión.” indicó.

“Es exatlon EEUU o exatlon Mexico 🤨 A la verdad que será lo mismo del año pasado?” dice otro seguidor de la competencia, y así varios fanáticos, otra incluso fue un poco más allá diciendo que deberían cambiarle el nombre al exitoso programa de televisión: “Que cosa debía de llamarse Exatlon Mexico no Estados Unidos de 5 entrevistados 4 son mexicanos.Y no tengo nada en contra con los mexicanos es que el nombre esta vez esta mal colocado.”

De cualquier manera, ya estamos listos para traerles toda la información de último minuto sobre todo lo que pase en la sexta temporada del exitoso programa de competencias que, tal como en su temporada anterior, promete estar repleto de adrenalina con muchísimos premios, emociones a millón y competencias de infartos.

¡Listos!