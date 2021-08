El secreto detrás de la foto más enigmática de Denisse Novoa

Los atletas que han pasado por las diferentes ediciones del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, sin importar el nivel de éxito de sus participaciones, siempre terminan convirtiéndose en personalidades, cualquiera que sea el ritmo que tomen sus respectivas carreras, la plataforma y visibilidad que adquieren en la competencia televisiva, es la mejor forma de emprender nuevos caminos, siempre de la mano de sus cientos de miles de seguidores, que les acompañan fervientemente en cada uno de sus pasos luego de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Denisse Novoa: La Pantera consentida de Exatlon Estados Unidos

Cuando hablamos de estos guerreros, que han dejado huella indeleble en las feroces arenas de República Dominicana, donde se lleva a cabo la competencia desde su inicio, hay una en particular que nos viene a la mente, y es que hay que estar claro, Denisse Novoa es Exatlon Estados Unidos, y todo lo que la competencia representa.

La bella y talentosísima atleta de origen mexicano y nacida en Veracruz, marcó un antes y un después en Exatlon Estados Unidos desde que puso pié en los circuitos. No en vano fue apodada “La Pantera”, nombre que le va perfectamente no sólo por sus profundos ojos azules, sino también por la precisión acertada con la que abordaba cada uno de los circuitos primero, en la tercera temporada, a donde iba enfilada a triunfar, pero debido a una difícil lesión tuvo que no sólo abandonar la competencia a sólo días de la gran final, sino que someterse a una cirugía y a un largo proceso de rehabilitación que la llevó de vuelta a su 100%.

Después de su paso por la quinta temporada, Denisse Novoa, tal como nos confesó en una entrevista en vivo que tuvo con la comunidad de Exatlon Estados Unidos de AhoraMismo en Facebook, está lista para asumir nuevos retos y ponerle todo el empeño a proyectos que le hagan crecer profesional y espiritualmente.

Pantera, que se encontraba para el momento de la conversación en “La Isla del Encanto”, Puerto Rico, nos confesó lo mucho que ama viajar, y lo importante que es para ella el mar, no en vano la vemos muy seguido disfrutando de la playa, e incluso aprovechando para hacer alguna de sus rigurosas rutinas de ejercicios para mantener la envidiable figura y su impecable resistencia física que le caracteriza.

En el texto que acompaña a esta foto, Denisse dejó claro no sólo su fortaleza física, sino su sentido del humor, pues aseguró que si bien la foto luce muy artística, tener las manos en las piedras le dolía mucho, pero como siempre, la anécdota la abordó de forma muy divertida. “Eres una campeona ayayaiii solo tu” le escribió una de sus seguidoras.

El secreto detrás de la foto más enigmática de Denisse Novoa

En medio de la entrevista que tuvimos con Denisse, quisimos ahondar un poco en una de sus fotos que ha llamado más la atención, se trata de su ojo azul en medio de lo que parece ser un papel roto. Aquí nos comentó que fue una idea que le vino a la mente junto a una pareja de creativos con quienes trabaja frecuentemente en la ciudad de Miami.

Sobre esta foto los comentarios no se hicieron esperar: “Diosa” la llamaron algunos de sus admiradores, mientras que otros alabaron la profundidad de su mirada.

¡Qué guapa pantera!