En la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos hubo muchos detalles que la diferenciaron de ediciones anteriores, uno de ellos es que los atletas en su totalidad fueron totalmente nuevos, es decir, que nunca antes habían pisado las arenas de la llamada “competencia más feroz del planeta”, otro detalle importante es el nivel de dificultad de los diferentes circuitos, que se mantuvieron renovados y mejorados, adaptados a un altísimo nivel deportivo no apto para cardiacos, pero sí para atletas de un nivel deportivo superior.

Durante las 17 semanas que lleva el reality deportivo, fuimos testigos de duelos de impacto y una demostración de compañerismo y buena vibra muy característica de la competencia, algo en particular que sí no vimos fue posibles romances entre los atletas, y eso sí que lo hacía diferente a temporadas anteriores.

Recordemos que Exatlon Estados Unidos ha sido el escenario de sonados romances entre sus atletas, tal ha sido el caso de Dayleen Santana y Jacobo García, que hoy en día son padres del pequeño Ezra, conocido entre los fanáticos como el bebé “100% Exatlon EEUU”, y si bien hasta el momento no habíamos visto indicios de un romance en la sexta temporada, todo parece indicar que esto podría haber cambiado y aquí te contaremos por qué.

¿Romance en EXATLON 6 EEUU? Todo sobre esta posible nueva pareja

Que surjan nuevas parejas de Exatlon Estados Unidos es normal por la naturaleza extrema de la competencia, convivir tantas horas tan juntos genera un química sin igual que puede dar paso a un romance, eso no se había escuchado en la sexta temporada del programa de competencias hasta hoy, en donde varios indicios indicarían que el refuerzo del Team Famosos Beta Mejía tendría un romance con Rebeca Valentin y aunque ninguno lo ha confirmado, las redes sociales de ambos contarían otra historia.

A ambos se les ha visto muy juntos en sus respectivas redes sociales, incluso en una se les ve compartiendo cama. Este video revela en más detalles el posible nuevo romance entre ambos atletas.

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, NUEVOS NOVIOS, ISABELLA Y FRANK EN LA CASA DE LOS FAMOSOS ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, NUEVOS NOVIOS, ISABELLA Y FRANK EN LA CASA DE LOS FAMOSOS 2022-05-04T18:30:32Z

Las reacciones de los fanáticos de ambos atletas no se hicieron esperar, asegurando que ya la propia Rebeca Valentin habría confirmado que lo que hay entre ambos es una muy buena amistad: “Dejen de invitar ese romance de Rebeca con Beta…ya lo aclaro Rebeca que no tienen nada..que solo son amigos.” Dijo una seguidora. Otra, por su parte llegó al punto de revelar que Beta Mejía tendría una relación: “Bueno no se de donde sacaron que Beta y Rebeca están saliendo eso no es cierto Veta tiene su novia.”

Lo cierto es que si bien nada está confirmado, la gente está encantada de pensar que habría surgido algo más que una bonita amistad entre ambos atletas que ya están fuera de la competencia y sólo queda esperar si, tal como pasó antes con otros atletas, eventualmente confirmarían un romance, o se mantendrán buenos amigos.

Mientras tanto la sexta temporada de la competencia más feroz del planeta, Exatlon Estados Unidos, continúa camino a la gran final el próximo 9 de mayo por Telemundo.