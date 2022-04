[VIDEO] Roberto Romano reflexiona sobre salida de EXATLON 6 EEUU

A medida que nos acercamos a la esperada gran final de la sexta temporada de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, cada domingo de “eliminación”, en los que parte un atleta cuyo sueño culmina, se vuelve más cargado de adrenalina y toda clase de emociones características de esta batalla en las intrincadas arenas de República Dominicana.

Roberto Romano: Protagonista de un Domingo de Eliminación lleno de emociones

No hay duda que el pasado 17 de abril, la lucha por la permanencia estuvo marcada por un trabajo impecable de ambos equipos. Tanto los miembros restantes del Team Famosos, como los del Team Contendientes, lo dieron todo por defender a sus compañeros, para conocer quien sería el que se enfrentaría contra Alfredo Pang de los azules, que había resultado sentenciado.

La suerte, y diferentes situaciones que estaban sucediendo con el Team Famosos, incluyendo una lesión del otro compañero con más baja puntuación, el colombiano Beta Mejía, llevaron al polémico actor mexicano a tener que defender su permanencia en la competencia pero, a pesar de haber logrado un récord casi impecable de triunfos, todo llegó a su fin el pasado domingo de eliminación y Roberto Romano abandonó Exatlon Estados Unidos.

“Fue un honor para mi haber competido con estos grandes”

Una vez al tanto de su destino, Roberto Romano se mostró agradecido de haber compartido equipo con atletas de alto nivel y aseguró que se va de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos convertido en mejor persona, y en un “gran deportista”.

También indicó que sólo el hecho de haber formado parte de la actual temporada, lo hace ya un ganador, y que lo que existe es muchísimo agradecimiento, habiéndose dado cuenta también de sus capacidades atléticas, indicando que se lleva “amigos para siempre”.

“Fue mi reto más grande como actor, como ser humano, como deportista. No fue fácil al principio, porque llegué en la onceava semana pero al final me acoplé”. Indicó Roberto Romano.

No se pierdan este video con las reflexiones de Roberto Romano sobre su paso por Exatlon Estados Unidos, cortesía del YouTube oficial de la competencia:





Play



Adios Roberto | Exatlón Capitulo 76 EEUU #6 Capítulo 76 Adios Roberto la despedida . Resumen del capitulo 7 de Exatlón 👉 youtu.be/f-E0U2Y2h78 Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #6 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por… 2022-04-18T09:15:00Z

Sobre la despedida de este participante, amado por muchos y odiado por otros, fueron muchos los mensajes de los seguidores, que siguen de manera constante todo lo que sucede con la competencia y sus participantes.

Muchos tomaron en cuenta la edad de Roberto (32), como un impedimento para poder llegar hasta el final de la competencia, una seguidora dijo: “Buen atleta pero ya con treinta y pico de edad no iba a ganar esto.” a eso, otra fanática de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos agregó: “Y no sólo eso, el no es profesional, estuve leyendo y ISA es nadadora profesional y la misma Susana… Yo digo q el demasiado hizo.. y si .. es verdad por ejemplo Susana e isa son de 27 más o menos.”

Lo cierto es que si bien el sueño terminó para Roberto Romano, la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, continúa su camino a la esperada gran final en donde conoceremos a los ganadores.