EXATLON: Roberto Romano falla en pronóstico sobre los campeones

La sexta temporada de EXATLON Estados Unidos estuvo llena de muchas emociones, y aunque a lo largo del reality show de Telemundo pasaron más de dos docenas de atletas, entre los concursantes iniciales y los refuerzos, al final solo dos de ellos: Susana Abundiz y Briadam Herrera, fueron los campeones de la competencia.

Desde el principio del programa, la futbolista y el clavadista sonaban con fuerza para ser proclamados como campeones de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, pero en casa cada quen tenía a sus favoritos, al igual que los participantes.

Uno de ellos, el mexicano Roberto Romano, quien no logró avanzar a la etapa final del reality show de Telemundo, había hecho sus pronósticos sobre lo que pensaba sería el dúo final alzando los trofeos de campeones, pero no le atinó.

En una reciente entrevista con Ahoramismo, el actor y exintegrante del team Famosos, reveló que su corazón de amigo se lo ganó su paisano Mateo, por lo que le gustaría haberlo visto alzar el trofeo de la victoria, pero pensaba que los $200,000 dólares de premio se los llevarían una estrella de los Azulez y una de los Rojos. Pero falló.

“Con Mateo González Medina, el profe, hice muy bonita relación. Me la pasaba riendo con él, y la verdad es que es buen deportista, y por ser mi amigo, me gustaría que ganara él. Pero la verdad, yo desde el inicio, vi muy fuerte a Miguel Ángel, y a Isabella en las mujeres”, había advertido Romano, quien no contemplaba que Briadam ni Susana fueran los campeones.

De hecho, y al igual que muchos televidentes de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, Roberto Romano valoraba mucho el talento y la garra de Miguel Ángel Espinoza, a quien veía en la gran final, pero antes de llegar a ese punto, fue eliminado por Frank de la Cruz, quien terminó yéndose también, por la lesión en su hombro.

“Para mí, cada vez que me ponían a competir contra Miguel, me emocionaba muchísimo, porque yo sabía de la capacidad de Miguel y decia: ‘qué padre que a mí me pongan a competir con él, siendo yo el más nuevo, contra el mejor'”, reveló el mexicano de 32 años.

“Eso significaba que veían algo en mí, y varias veces le gané a él y varias veces me ganó él, entonces yo creo que Miguel va (iba) a ganar la competencia. Y por el lado de las mujeres, Isabella. Ella es una persona supercompetitiva, excelente deportista y es de esas personas que lo dan todo hasta el final”, agregó hace unos días el exintegrante del team Rojo.

Dinos si tú también eres de los que creías que Miguel Ángel Éspinoza e Isabella Arcila iban a ser los campeones de Exatlon, y no Susana y Briadam.