Roberto Romano NO se reunió con sus ex compañeros de EXATLON EEUU ¿Por qué se negó a verlos?

Si tuviéramos que elegir una de las salidas más controversiales de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, tendría que ser sin lugar a dudas la de Roberto Romano, del Team Famosos. Romano, de 32 años, es un reconocido actor mexicano de series y telenovelas que ha tenido sus dosis de titulares en la prensa rosa de los últimos años, incluyendo presuntas acusaciones de acoso, una participación bastante polémica en el otro reality show estelar de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, y ahora, como refuerzo del Team Famosos, protagonizó una salida de la competencia que tiene a todo el mundo hablando.

Roberto Romano: Personalidad polémica, salida polémica

“No tenía que ir a eliminación” dijo Roberto Romano una vez que dejó Exatlon Estados Unidos en una sesión en vivo con sus fanáticos. Y es que su salida de la competencia dio mucho de qué hablar, una aparente lesión del compañero de Romano, Beta Mejía, lo puso en la lucha por la permanencia contra el contendiente Alfredo Pang, resultando derrotado a pesar de haber sido uno de los participantes más constantes en cuanto a puntaje, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Y es que la naturaleza polémica de Roberto Romano nunca le abandona y una nueva situación lo estaría acompañando y trata de, que cuando salió de Exatlon Estados Unidos habría estado dispuesto a encontrarse con algunos ex participantes que estaban en Puerto Rico, pero el actor decidió partir directamente a Ciudad de México, alegando en la sesión en vivo que no estaba al tanto de una reunión con ex atletas de la competencia.

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, ROBERTO NO QUISO REUNIRSE CON NICOL, XIMENA NO SOPORTA MÁS ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, ROBERTO NO QUISO REUNIRSE CON NICOL, XIMENA NO SOPORTA MÁS 2022-04-19T15:00:35Z

La reacción de los fanáticos ante esta potencial negativa de Roberto Romano a reunirse con otros ex participantes del Team Famosos no se hizo esperar: “Dentro de todo Roberto es más sincero y el dice que los azules lo tomaron como su juguete así mismo hacen otr@s atletas y producción hace como quiera por eso yo digo que aveces los verdaderos buenos jugadores no se les permite llegar a la final.” dijo una seguidora, mientras que otra destaca que Beta Mejía es conveniente que continúe por su condición de influencer con cientos de miles de seguidores en las redes sociales: “El es más sincero y dice la verdad Roberto no quiso ir a PR Quiere ir a su familia Beta no podía ir a eliminación Y Frank podía ir si perdían los azules. Si los 2 están lesionados A Beta lo protegen porque tiene mucho público”.

Otra fanática incluso destaca un punto muy revelador dentro de lo que dijo Roberto cuando aseguró de forma enfática que Exatlon Estados Unidos “Era sólo un show de televisión”: “muchos puntos que abordó Roberto dieron a entender que es un show. De hecho, muchas personas le preguntaron porqué hizo el comentario sobre Alfredo Pang. Él aclaró que fue algo que le mandaron a decir y que él no quiso que saliera con ninguna mala intención. Añadió que nos acordáramos de la “Edición”. Es decir que las acciones y diálogos son editados según les parece a la Producción.” aseguró.

¿Qué creen? ¿No quería verse con sus ex compañeros?