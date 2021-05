EXATLON 5 EEUU: Todo estaría listo para el regreso de los duelos internacionales

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no ha estado alejada de drama que va desde abruptas expulsiones, suspensiones, numerosos lesionados, atletas que han atravesado difíciles momentos familiares y más, pero también ha sido el escenario de duelos de infarto y triunfos que han marcado historia. Esta quinta entrega, será una para recordar.

Los duelos internacionales

Desde el inicio de Exatlon Estados Unidos, la audiencia ha sido testigo de los llamados “duelos internacionales”, duelos entre diferentes ediciones de Exatlon, recordemos que varias se graban en la misma área de República Dominicana: Exatlon EEUU, Exatlon México, Exatlon Hungría, y Exatlon Rumanía se llevan a cabo en la isla caribeña.

De varias ediciones para acá, estos duelos habrían dejado de llevarse a cabo y las razones nunca fueron explicadas en concreto, pero esto al parecer estaría por terminarse pues todos los detalles se están afinando para que los atletas de diferentes entregas de Exatlon midan fuerzas en las feroces arenas de República Dominicana.

Todo estaría listo para el regreso de los duelos

El portal de YouTube para fanáticos Videos Top, asegura en una de sus últimas publicaciones, que todo estaría listo para el regreso de los duelos, una de las jornadas favoritas por los fanáticos de la competencia, pero que en este caso, sería entre los mejores atletas de la cuarta temporada de Exatlon México, que recién culminó el pasado mes de marzo, contra los atletas actuales de la quinta temporada de la competencia.

En Videos Top destacan que por el lado de los atletas Mexicanos, esta jornada sería una memorable, de participar la campeona Matty Álvarez o incluso Evelyn Guijarro, dos guerreras que han dejado su marca indeleble en los circuitos. Por el lado de los caballeros, destaca la participación de David “La Bestia”, quien ya se encuentra completamente recuperado de su lesión y su posterior cirugía.

Es por eso que desde el portal Videos Top, sugieren que Exatlon Estados Unidos debe ir con todo el enfoque listo para vencer, pues por el lado de México hay artillería muy pesada que iría decidida a alcanzar la gloria en la eventual pugna deportiva contra su país vecino.

Algo interesante que comentan aquí es que esto no será un sólo circuito, sino más bien una especie de “mini torneo”, (muy al estilo de el de Temporadas que ocurrió en la cuarta temporada, pero por razones completamente diferentes). Otro detalle que podría resultar muy emocionantes que extraoficialmente el portal comenta que habrían otros países confirmados pero que esto aun no estaría asegurado. Tampoco se conoce si los atletas competirán en equipo o si cada quien defenderá puntos individuales.

Otro detalle importante que destaca el video, es que por México estarían ocho atletas confirmados para este duelo internacional, ellos serían: Matty, Evelyn, Doris, La Bestia, Keno, Aris Kazaes y Jouseff, todos con un record de victorias comprobado dentro de la competencia y un altísimo rendimiento en la tabla. Otra cosa que señalan en Videos Top, es que la razón porque no se habían hecho estos duelos es que el presentador de Exatlon México y el ex presentador de Exatlon Estados Unidos no se llevaban nada bien, pero en vista que hay un nuevo conductor, ya la situación estaría resuelta.

¡No se pierdan el video con toda la información al detalle aquí!

¡Estamos listos para otro duelo internacional!