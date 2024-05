El reencuentro de Lupillo y su hija Baby en La Casa de los Famosos 4 – VIDEO

Lupillo Rivera se llevó una gran sorpresa en La Casa de los Famosos. Baby Rivera, la hija de Lupillo, entró a la casa para sorprenderlo. El conmovedor reencuentro fue frente a los otros habitantes. Lupillo no sabía que su hija lo iba a estar esperando en la sala sentada.

El cantante no pudo contener las lagrimas. “Te queremos mucho. Lo están haciendo bien…Nosotros te conocemos y no pasa nada”, le dijo Baby. “No pensé que iba a ser tan difícil”.

Todos los habitantes se acercaron a saludarla de beso. Hasta Rodrigo Romeh y Maripily le dieron un beso en la mejilla.

Mientras que en la casa Lupillo disfrutaba de la visita de su hija Baby. La otra hija de Lupillo, Ayana Rivera fue a las redes para defender a su hermana de las criticas cibernéticas. Resulta que algunos fans fueron a las redes a criticar a Baby por usar zapatillas crocs y que no se levantó cuando vio a su papá. Ayana explicó que su hermana sufre de una condición médica. “Por favor no juzguen a mi hermana por usar crocs, ella ha tenido problemas de caminando. Yo podía ver que ella estaba con dolor sentada en la silla. Por favor no juzguen a alguien que a estado sufriendo de una situación médica y el por qué estaba usando crocs”, explicó Ayana

Fans mencionan las burlas de Baby hacia Ariadna Gutiérrez

Tras ver a la hija de Lupillo en La Casa de los Famosos, algunos la criticaron por criticar a Ariadna. “La que entro se la pasó días y días tirando hate a Ari en los Lives de las pequeñas ligas. Se burlo de su físico, la insultó junto con esas mujeres que llevan el live. Solo quiero que me respondan algo, cómo alguien como ella,” target=”_blank”> se atreve a cuestionar físico de Ari?”, comentó una fan en las redes.

“El físico es lo de menos impresionante. Tuvo más educación el hijo de Maripily que saludo a todos muy bien. Ella no disimuló ni tantito que no quería saludar bien a Romeh y Maripily”.

Al parecer, Alana se burló de los crocs que andaba la hija de Lupillo y cuando vino el hijo de Maripily le dijo “macumbito” y que fuera a saludar a su padrastro Romeh.