Rafa Soriano de EXATLON EEUU: Enfrenta su mayor miedo

A lo largo de cinco intensas temporadas hay participantes que se vuelven emblemáticos en la feroz carrera que representa Exatlon Estados Unidos, el reality deportivo estrella de la cadena Telemundo. Tal es el caso de el apodado “Brujo” del Team Contendientes, Rafael “Rafa” Soriano, quien con su carisma, buena energía y destrezas atléticas y deportivas, ha sabido ganarse el corazón de la audiencia, y de alguna que otra participante en la ardua competencia.

A la par con sus amplias habilidades deportivas, Rafa Soriano tiene una historia de romances en Exatlon Estados Unidos que han dejado huella. En su primera oportunidad, Soriano quedó flechado por los encantos de Dennhi Callú, también participante del Team Contendientes.

Pero en esta oportunidad, y habiendo dejado atrás a la participante de Exatlon Estados Unidos, Rafa puso sus ojos en otra atleta durante la quinta temporada, se trata de Raquel Becker, que también regresó en la presente entrega por una segunda oportunidad y, aunque ambos guerreros hoy están eliminados de la competencia, continúan viviendo su romance a todo dar en México, donde ambos habitan.

Rafa y Raquel, luego de haber vivido al máximo su segundo chance en las extremas arenas de República Dominicana, viven su relación como cualquier pareja joven, dedicados a hacer actividad física, y pasarla bien juntos, todo mientras comparten sus sonrisas en redes sociales con sus cientos de miles de fanáticos, que siguen cuidadosamente cada paso que da la encantadora pareja.

Sobre esta relación que se forjó en República Dominicana, los seguidores de ambos no paran de enviar elogios para esta pareja. Una fanática les escribió lo siguiente en esta imagen: “LOS ADMIRO TANTO A LOS DOS ME GUSTA COMO PAREJAS 👫💜 RAQUEL COMO SIEMPRE CON SU HUMILDAD Y SENCILLEZ NOS ROBÓ EL CORAZÓN , RAFA, CUÍDALA ES UN AMOR DE MUJER..”.

Otra fanática de estos enamorados, resaltó sus sonrisas cada vez que están juntos: “Dios los bendiga, se ven muy hermosos y felices juntos!!!!💙💙💙💙💙💪💪💪💪💪💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼” Y es que definitivamente, ¡Nunca paran de sonreír! y al final del día, precisamente de eso se trata la vida.

Y es que no sólo se trata de sonreír, como pareja, Raquel y Rafa hicieron un viaje al parque de atracciones “Six Flags”, que tiene diferentes montañas rusas que pueden dar mucho miedo a ciertas personas, ¡Rafa confesó ser una de ellas! Pero se propuso a dejar ese miedo atrás junto a Raquel durante ese viaje.

“Resumen del día de hoy, la verdad desde chico le había tenido mucho miedo a las montañas rusas, pero me pasaba que me montaba con mucho temor, me bajaba y luego me gustaban.

Desde que supe que a Raquel le encantan, le dije “me tiene que esforzar”, pasé todo el día muy nervioso y sintiéndome mal, pero nos subimos juntos como a cuatro diferentes y al final me gustó, estuvo muy buena la experiencia, al final nos llovió y nos tuvimos que regresar, pero fue un gran logro y estoy muy orgulloso de mi.” Dijo Rafa Soriano en un video que compartió a través de sus historias de Instagram.