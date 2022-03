EXATLON 6 EEUU: ¿Qué está pasando con Paloma Flores?

La sexta temporada del programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, se encuentra en un momento crucial en el que todo se está poco a poco definiendo para un curso definitivo. Ese que decidirá quienes son el hombre y la mujer que se llevarán ese título de ganadores que ya ostentan nombres como la ahora presentadora y comentarista deportiva Marisela “Chelly” Cantú, el boxeador boricua Jeyvier Cintrón y la querida futbolista Norma Palafox.

Recordemos que si bien Exatlon Estados Unidos lleva seis ediciones, la temporada actual será la segunda que tenga un hombre y una mujer como ganadores, pues esta modalidad inició en la entrega anterior, cuando Palafox y Cintrón recibieron el premio.

La sexta temporada de Exatlon Estados Unidos: Un regreso a la esencia

Después de varias temporadas de Exatlon Estados Unidos en donde regresaban por una revancha rostros emblemáticos de ediciones anteriores, la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, volvió a sus inicios y buscó a 24 atletas completamente nuevos. Guerreros con una mirada fresca a circuitos que en esta oportunidad también fueron renovados, y el resultado ha sido una edición que quedará verdaderamente para la historia.

Paloma, desde que llegó a las arenas de Exatlon Estados Unidos ha destacado por su acertada puntería, y es que es integrante del equipo de baloncesto de Saltillo, aunque creció en el área de Acapulco, Guerrero. Fue seleccionada para el Equipo Nacional de Baloncesto Femenino Profesional de México y ganó medalla de oro en la Copa del Mundo de Baloncesto.

¿Qué está pasando con Paloma Flores?

Paloma Flores ha sido una de las damas que ha estado en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos desde su inicio, y esto lo ha hecho a paso firme con triunfos constantes para su equipo y un puntaje que la ha ubicado en los primeros lugares de la tabla de puntuaciones del equipo rojo.

Pero eso sucedió hasta hace varios días, cuando las pasadas de Paloma Flores empezaron a ser cada vez menos frecuentes, lo que despertó la suspicacia de los fanáticos del equipo rojo, quienes se preguntan si su Team está pasando por una mala racha, que es lo que estaría sucediendo con Paloma Flores y por qué no estaría participando con la misma frecuencia de siempre.

Tal lo resaltó un video del portal de YouTube Movies MV, en donde explican la incógnita que ha surgido en los fanáticos de la mexicana que al día de hoy se mantiene entre las más sólidas, pero, debido a sus ausencias constantes, ese puntaje continúa en bajada. ¡No se pierdan el video aquí!





En el video destacan que Paloma Flores desde que inició su participación en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, habría estado bajo observación médica y que de allí vendría la razón de que siempre está con rodilleras. De hecho, también resaltaron que Paloma habría declarado que el equipo rival, los Contendientes, la elegían para determinados duelos porque sabían que estaba lesionada.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar: “Paloma sabe que cada vez que sale no esta bien, para que tienen una persona que no esta en condiciones ? denle la oportunidad a otra que este bien o quieren tener otra que Le de punto al contrario?” comentó una seguidora.

De cualquier manera, esperamos que Paloma Flores mejore de forma definitiva y pueda regresar a darlo todo en los circuitos de forma constante.

¡Recupérate, campeona!