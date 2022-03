EXATLON 6 EEUU: ¿Es perjudicial para los atletas pasar tanto tiempo en la cabaña?

La sexta temporada del programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, se encuentra a mitad de camino y vaya que ha sido una particularmente intensa, cargada de muchas emociones, nuevos y mejorados circuitos y por supuesto, 24 nuevos guerreros dispuestos a darlo todo en las arenas “más feroces del planeta”.

Y es que desde el inicio de Exatlon Estados Unidos hace exactamente seis ediciones, la audiencia ha sido testigo de como virtuales desconocidos han alcanzado la gloria definitiva al levantar ese codiciado trofeo; el que han alzado nombres como Chelly Cantú (hoy comentarista deportiva de la competencia), Nate Burkhalter, Alondra “Nona” González o Jeyvier Cintrón, por nombrar sólo algunos.

Cómo funciona Exatlon Estados Unidos

Pero para entender más detalles de lo que estaría pasando dentro de Exatlon Estados Unidos debemos remontarnos a cómo funciona la competencia. En Exatlon, cualquiera que sea el país donde se realice, hay dos equipos (en el que nos compete son Famosos y Contendientes), ambos tienen que luchar en intrincados circuitos por diferentes premios semana tras semana, y en los temidos “domingos de eliminación”, un participante del equipo derrotado ese día, de resultar perdedor en el “duelo por la permanencia”, deberá abandonar la competencia.

Uno de esos premios por los que los participantes de ambos equipos batallan todas las semanas es precisamente el lugar donde van a dormir y para eso están destinados dos: La Cabaña, y La Fortaleza, pero para los que no conoces, nos adentraremos y explicaremos un poco más cada uno.

La Cabaña:

Ubicada en el lugar más remoto y rodeada de selva en República Dominicana, La Cabaña es usualmente el lugar con menos comodidades, aquí los atletas deben permanecer sin calefacción o sin aire acondicionado y aceptar las condiciones naturales que incluyen a veces insectos y demás animales.

Además de esto deben dormir en delgadas colchas que no siempre resultan los mejores sitios para descansar después de una jornada intensa de circuitos.

La Fortaleza:

A diferencia de la Cabaña, en la fortaleza es donde se hospeda el equipo ganador de la semana. Es una lujosa casa con cómodas camas para descansar, piscina o alberca, cocina equipada y todo lo necesario para que los guerreros de Exatlon Estados Unidos tengan el ansiado balance entre los circuitos, y un poco de necesario descanso y así recargar energías para nuevas jornadas.

¿Es perjudicial para los atletas pasar tanto tiempo en la cabaña?

El último rumor entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, es que no sería beneficioso para los atletas pasar tanto tiempo en la cabaña, pues incluso podrían llegar a enfermarse, pues los alimentos no estarían conservados correctamente, de acuerdo a diferentes videos para fanáticos.

Los fanáticos de Exatlon Estados Unidos fueron rápidos en asegurar que si bien es cierto que en la cabaña no hay las comodidades necesarias, eso no ha sido impedimento en ediciones anteriores: “Antes yo me acuerdo que los atletas de ambos equipos eran muy fuertes y aguantaban mucho en las cabaña ya sean rojos y azules nunca les hicieron caso de cambiar la cabaña por eso le ponen muchas ganas para ganar la fortaleza haora los dos equipos son buenos y dan tremenda lucha que gane el mejor y que Dios los ayude a todos.” Dijo una seguidora.

