Este participante renunció a su trabajo por EXATLON 6 EEUU: ¿Cómo está ahora?

Todos fuimos testigos de un duelo de eliminación de infarto el pasado domingo de lucha por la permanencia de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos. Aquí, dos refuerzos de los equipos; Beta Mejía por los Famosos y Oscar Fernández por los Contendientes midieron fuerzas hasta el último momento, pero la suerte y la destreza acompañó fue a Beta, por lo que Óscar Fernandez debió abandonar la competencia.

Oscar Fernández, apodado G.I. Joe, llegó a las arenas de Exatlon el pasado martes 29 de marzo de 2022 como refuerzo del equipo de Contendientes, y a pesar que sus destrezas estuvieron comprobadas, debió culminar su sueño en el pasado duelo de eliminación.

Fernández es un especialista en mercadeo de 25 años de edad que se confiesa deportista y atleta de corazón. Es precisamente esa pasión la que lo llevó a sumarse y asumir un reto tan extremo como Exatlon Estados Unidos.

Renunció a su trabajo por EXATLON 6 EEUU:

Como es tradición, cada vez que un participante resulta eliminado hace una sesión en vivo a través de Instagram, en donde revelan detalles de su experiencia dentro de la competencia que muchas veces la audiencia desconoce.

En el caso de Oscar Fernández, el joven reveló que tuvo que renunciar a su trabajo en una firma de mercadeo por formar parte del sueño que significa Exatlon Estados Unidos y de acuerdo a la sesión en vivo, no habría vuelto todavía. Esto lo reseñó el portal de YouTube para fanáticos Movies MV, en donde también revelaron otros interesantes detalles sobre el atleta.

En la sesión en vivo, que duró casi 60 minutos, Oscar aseguró que si bien se inscribió para la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, nunca tuvo claro si lo iban a llamar o no, hasta que fue requerido como refuerzo para sumarse a las arenas más difíciles del planeta.

También reveló que si bien le aconsejaron que se mantuviera entrenando para dar lo mejor de sí, él no sabía cual era el entrenamiento adecuado para estar en óptimas condiciones, y quizás esto haya influido en su rápida participación en la competencia.

Fernandez destacó que a sólo cinco días de haber llegado tuvo que participar en un duelo de eliminación, lo que generó comentarios en redes sociales, e indicó que todavía no ha vuelto a trabajar, pero que quiere volver a participar en Exatlon Estados Unidos, por lo que continuará entrenando.

Dijo que La Cabaña, cuando hace calor, es un “verdadero infierno” pues no sólo no hay aire acondicionado, sino que tiene un sólo baño para todo el equipo, lo que resulta muy incómodo. Otro comentario polémico que dijo, fue que por haber sido “el nuevo”, se sintió que era “carne de cañón a la hora de elegir los emparejamientos”.

No se pierdan más interesantes detalles en el siguiente video a continuación:





Play



ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, ROJOS GANAN TODO LA SEMANA, LES PONEN EL PEOR CIRCUITO AZULES ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, ROJOS GANAN TODO LA SEMANA, LES PONEN EL PEOR CIRCUITO AZULES 2022-04-12T18:30:47Z

La reacción de los seguidores del Team Contendientes fue clara: “Si son azules no dejen sus trabajos para ir a Exatlon por que no van a ganar siempre serán los rojos a los que le den el campeonato por favor azules no pierdan su tiempo producción siempre le dará la Victoria a los rojos”, dijo una seguidora.