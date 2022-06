A lo largo de seis temporadas, la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, ha contado con atletas verdaderamente emblemáticos entre sus participantes. Figuras que no sólo cuentan con historias personales absolutamente conmovedoras, sino que al mismo tiempo son ejemplo de inspiración, enfoque y compañerismo deportivo, no en vano pasan a formar parte de un reto tan extremo como Exatlon Estados Unidos, que está compuesto no sólo de intrincadas jornadas atléticas, sino que requiere un equilibrio emocional digno de admiración. Esto precisamente caracterizó a una de sus campeonas, la futbolista mexicana Norma Palafox.

Y es que vaya que Norma Palafox tiene una historia que es todo lo que representa un programa de televisión como Exatlon Estados Unidos; una campeona del fútbol en su natal México, con sólo 24 años, la chica es una pionera del deporte rey, dejando su huella en equipos de renombre como el Chivas y el Pachuca, mientras decidió probar suerte y sumarse al reality deportivo más exitoso de la televisión en español.

Un momento muy emotivo

Pero entre tantos logros de Norma Palafox, hay un momento muy duro del que la chica fue protagonista sin proponérselo; Todo sucedió en la segunda temporada, cuando Norma, en plena jornada de Exatlon Estados Unidos, recibió una llamada que cambió su vida. Su madre había fallecido inesperadamente y la chica salió de la competencia para vivir su duelo, una vez que regresó trató de darlo todo, pero no fue su momento. Abandonó la competencia poco después.

Su regreso ocurrió en la quinta edición cuando, de acuerdo a sus propias palabras, volvió a las arenas de Exatlon para “cumplirle la promesa a su madre”, ¡y lo logró! se coronó como la flamante ganadora junto a su compañero, el boxeador boricua Jeyvier Cintrón.

Norma Palafox anuncia un “nuevo comienzo”: ¿De qué se trata?

Recientemente, a través de su perfil de Instagram, Norma Palafox anunció a sus seguidores que formaría parte de un nuevo equipo, se trata de Club Atlas Femenil, llamando esta etapa: “Un nuevo comienzo”.

“La vida está llena de nuevos comienzos. Se viene un gran reto en mi vida profesional el cual afrontare con mucha responsabilidad y entregando siempre lo mejor de mí, dejando el corazón en la cancha algo que siempre me ha caracterizado. Feliz de estar rodeada de grandes personas y jugadoras, agradecida con el club por esta oportunidad. 🙌🏼🤩” Rezó el mensaje que escribió Norma Palafox, en donde menciona al perfil oficial del Atlas Fútbol Club Femenil, y se le ve con los colores emblema.

Como era de esperarse, la respuesta de sus millones de seguidores no se hizo esperar, enviándole las mejores energías a la deportista en este nuevo reto que asume. Aquí incluso algunos célebres ex compañeros, como “el toro” Jesus “Chuy” Almada, también tuvieron mucho que decir: “🔥🔥🔥👏RAJALE”, le escribió Almada. Nicole Regnier le dijo “Con todo gorda!!!! Que Dios te bendiga en este nuevo reto🔥❤️⚽️”, pero quizás el mensaje más bonito fue el de su ex compañera del Team Famosos Brenda Castro: “Mi hermana 😍 Dios te guíe cada paso y te permita brillar con esa luz tan bonita que tienes!! ÉXITO, siempre te apoyaremos 🙂”.

¡Felicidades en este nuevo comienzo, campeona!