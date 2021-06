EXATLON 5 EEUU: ¿Norma Palafox ya no se lleva bien con su equipo?

La quinta temporada del programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ya está en esa etapa en donde la presión por avanzar juega un papel importante en cada atleta, y sus jugadas y movimientos pueden ser determinantes en el avance o estancamiento del equipo pues poco a poco nos vamos acercando cada vez más a esa etapa individual en donde ya lo que queda es luchar por alcanzar la gloria, en una entrega que ha sido sin precedentes.

Team Famosos: Semanas difíciles

Algo a lo que nos ha acostumbrado Exatlon Estados Unidos durante sus cinco temporadas, es a nunca asegurar nada pues todo puede cambiar de un momento a otro, y no hay mejor ejemplo que todo de lo que hemos sido testigo estas últimas semanas, cuando los Famosos iban imparables, pero luego de una sanción que congeló por una semana completa a dos de sus miembros más fuertes, por haber incumplido las normas del programa, bajaron su rendimiento y fue cuando el equipo azul tomó las riendas y hoy se ocupan cómodamente en los primeros lugares de la tabla de rendimiento.

¿Norma Palafox ya no se lleva bien con su equipo?

Los comentarios en redes sociales no han parado de sonar cada vez con más fuerza en referencia al quiebre emocional del Team Famosos que se ha hecho evidente en Norma Palafox, una de las mujeres más fuertes del equipo, a quien se le ha visto de aparente mal genio y afectada estos últimos días de competencia cuando el equipo rojo ha tenido que lidiar con la suspensión de dos de sus miembros y una racha de perdidas sostenida que ha mermado su ánimo justamente en una etapa crucial.

Las redes sociales no han parado de generar comentarios al respecto, diciendo que la futbolista mexicana se salió de control y ya no se lleva bien con el equipo que una vez lideró. El principal enojo de Palafox, consideramos que debe estar estrechamente relacionado, en su mayoría al hecho de que después de mostrarse triunfadores, están pasando por un momento en el que no logran hacer puntos, y eso ha hecho estragos en su estado de animo, y por ende, en la dinámica del equipo.

En este video, cortesía del portal de YouTube para fanáticos, JacoJRx2, hacen un análisis al detalle de lo que estaría sucediendo con Norma, inclusive un componente emocional que es el que ha acompañado a la campeona en la competencia:





Y es que estemos claros, si hay una atleta que la ha pasado difícil en esta competencia, ha sido Norma Palafox, que en su primera temporada vivió la muerte de su madre durante la competencia, y ahora su enfoque por alcanzar finalmente la gloria la lleva a reaccionar no siempre de la mejor forma, lo que ha llevado al equipo rojo a tener ciertos roces que eventualmente pudieran afectar su desempeño a largo plazo.

Y es que tal como explican en el video, la quinta temporada se ha visto muy diferente en cuanto a los rendimientos de los atletas y por eso se vuelve más complejo el enfrentar las derrotas en una etapa determinante para continuar hasta el final.