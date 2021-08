Nate Burkhalter: ¿Qué construyó durante su paso por EXATLON 4 EEUU?

A medida que la quinta temporada del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, está cada vez más cerca del desenlace, los campeones de temporadas anteriores empiezan a recordar tantas vivencias en una competencia en donde no sólo se evalúan a estos guerreros en condiciones extremas, sino que sus aptitudes deportivas y estratégicas serán puestas a prueba en camino a convertirse en ganadores del premio final en efectivo y el codiciado trofeo que ya tendrá dueños el próximo 23 de agosto, en el especial de tres horas que le pondrá fin a una temporada que marcará un definitivo antes y después.

Nate Burkhalter: ¡Un campeón muy querido!

Pero la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos sólo ha seguido el tren de polémicas que trajo la cuarta edición, que estuvo plagada de situaciones ya conocidas por todos, como los numerosos lesionados que también hemos visto en la edición que finalizará pronto, sino también un sonado brote de COVID-19 entre los atletas, el equipo de producción e incluso el entonces presentador de la competencia, Erasmo Provenza. Quien además renunció repentinamente a su puesto como conductor del programa, que hoy es llevado por Frederik Oldenburg.

Pero todo esto no frenó a Nate Burkhalter. El campeón de obstáculos, conocido por su participación en otros programas de competencias, decidió llegar a Exatlon Estados Unidos llevado por su profundo amor por la cultura latina, y el resultado no pudo ser mejor. A pesar de una dura lesión en el circuito de la playa que casi le cuesta la permanencia, su desempeño impecable y buena actitud lo hizo merecedor del trofeo y luego de una lucha intensa contra su compañera de equipo, Alondra “Nona” González, Nate se convirtió en el ganador, para el agrado de todos sus compañeros y la audiencia por igual.

Al salir de la competencia, Nate no se ha medido en contar sus diferentes experiencias y como su fe cristiana lo ayudó para continuar enfocado a ganar, tanto así que incluso reveló un proyecto que hizo con varios de sus compañeros, durante su estancia en la incómoda cabaña en el medio de la selva.

¿Qué construyó durante su paso por EXATLON 4 EEUU?

Nate, junto al querido “Señor de las Anillas” Tommy Ramos y con la ayuda de otros compañeros de la cuarta temporada, como Fernando Lozada y “El Maza” Rodriguez, construyó una “casa de árbol”, pero tomándose muy en serio el hecho de que era en un árbol, pues según el propio Nate, ¡Estaba a 30 pies de altura!

“Construimos esto en secreto, recolectando trozos de madera que encontraríamos en los diversos circuitos de carreras en los que competíamos cada día. Me tomó alrededor de 6 semanas construir y completar, ¡y fueron 3 pisos! 30 PIES DE ALTO, y la mayor parte se construyó usando piedra en lugar de un martillo, ¡y clavos viejos que encontré en el suelo alrededor de las obras de construcciones antiguas!” Escribió Nate Burkhalter.

Los mensajes de amigos y seguidores del campeón apodado “Latin Gringo” no se hicieron esperar, felicitándolo no sólo por contar sobre el proyecto, sino por compartir el video entero en su canal de YouTube que pueden ver aquí:





¡Felicidades, campeón!