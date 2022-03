EXATLON 6 EEUU: ¿Por qué está molesta Anisa Guajardo?

A medida que el exitoso reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, continúa en marcha, los guerreros que siguen en competencia empiezan a enfrentar momentos álgidos que provocan reacciones al no tener los resultados que esperan. Es por eso que desde que esta competencia, llamada “la más feroz del planeta” dio inicio a su sexta temporada, a ratos es testigo de desencuentros entre estos atletas que están unidos en el corazón de República Dominicana, con el único objetivo de alcanzar un sueño; el de levantar ese trofeo tan codiciado y recibir los 200,000.00 dólares en efectivo.

Pero más importante y determinante en sus vidas será el pasar a formar parte de esa selecta y creciente lista de atletas que lograron esa gloria y hoy son figuras de la televisión, del deporte, y en otros ámbitos donde sea que se desarrollen.

¿Por qué está molesta Anisa Guajardo?

Para nadie es secreto que dentro de los dos equipos a lo largo de su historia, Famosos y Contendientes, a veces hay malas rachas y a veces hay momentos muy buenos que los mantienen en un ritmo meteórico camino al éxito. Hablando más específicamente de la temporada actual, los Rojos han tenido unos días muy difíciles, en donde se les ha hecho casi imposible levantar el vuelo ante unos Contendientes que la mayoría del tiempo hasta el momento se han visto imparables.

Pero si algo se ha mantenido invariable en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, esto ha sido la fuerza de las mujeres del Team Famosos. Nombres como Jordan O’Brien (quien al momento se mantiene como líder absoluto en puntaje de ambos equipos) y Anisa Guajardo, se han mantenido acumulando puntaje de forma sólida y ganando premios durante las diferentes jornadas.

Y son quizás estos puntos que un pequeño grupo de mujeres del Team Famosos se mantienen logrando de forma constante lo que ha ocasionado disgustos por parte de algunos, tal es el caso de la participante Anisa Guajardo, a quien se le ha visto públicamente descontenta con la situación de los rojos, asegurando que quiere “ganarlo a toda costa”.

No se pierdan el video, cortesía del portal con información para fanáticos Movies MV:





Las opiniones sobre la furia de Anisa no se hicieron esperar, de hecho algunos seguidores incluso no la comprenden: “Yo no entiendo porque se molestan y se frustra si lo importante es que nada más van a ganar dos personas o creo que una no estoy segura pero de todos modos lo importante es los logros personales. No tienen porqué enojarse. Lo que cuenta es que no te saquen y que le eches ganas a lo tuyo.” dijo una fanática.

Otro fanático aseguró que el Team Famosos se está tomando esto mucho más serio de lo que realmente es: “Qué pena, sólo han perdido cuatro veces y ya están gritando, aguanten que cdo le ha tocado a los azules, ellos no pelean, solo aguantan”.

Lo cierto es que ya finalizando la séptima semana de intensas competencias, es normal que las tensiones se aviven, sin embargo, es el momento en el que estos guerreros deben aguantar más que nunca.

¡Sigan adelante, guerreros!