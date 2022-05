EXATLON: Mateo confiesa lo que siente por Briadam y reveló si su derrota fue justa

Han pasado ya varios días desde que EXATLON Estados Unidos llegó a la final de su sexta temporada, lo que concluyó con Briadam Herrera como campeón masculino de la competencia, tras haber derrotado a Mateo González, en un reñido duelo.

Y como dueño del segundo lugar del reality show de Telemundo, el nadador profesional abrió su corazón y confesó lo que realmente siente por Briadam y comentó si consideró justo el triunfo de su rival o no.

El mexicano, a quien apodaban “el Profe”, fue bastante humilde y sencillo a la hora de hablar de su derrota, como se aprecia en este video compartido por la cuenta de EXATLON Estados Unidos en Instagram.

Allí, el deportista del equipo de los Rojos, solo tuvo palabras positivas hacia su contendor, y reveló que sin lugar a dudas siente que la victoria del calvadista es más que merecida y justa.

“Me tocó un tremendo competidor. Un competidor que se merecía ganar. Yo lo dejé todo, e hice lo que me alcanzó. Di todo lo mejor de mí”, comentó Mateo.

El deportista aprovechó el momento también para agradecer el apoyo que siempre recibió e insistió en que dio su mejor parte para poder llegar hasta donde llegó.

“Ojalá hayan disfrutado del show. Me siento muy orgulloso de haberme ido a tres carreras contra un gran competidor como es Briadam”, dijo el atleta de los Famosos, insistiendo en los elogios hacia el hoy campeón de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos.

A pesar de las palabras hacia su amigo y rival, Mateo admitió que le hubiese gustado que quien levantara el trofeo de campeón hubiese sido él, pero aseguró que se fue de la llamada “Competencia más feroz del planeta” con mucho orgullo por su labor.

“Obviamente me hubiera encantado haber ganado, haberme llevado la copa, pero a veces tu mejor, no es suficiente, y eso fue lo que me pasó. Pero no importa, me voy con la cabeza arriba, con muchas amistades, con muchas emociones y ojalá nos podamos ver pronto”, concluyó Mateo.

Dinos qué piensas de las palabras de Mateo González hacia Briadam Herrera y dinos si querías que el ganador fuera el mexicano.