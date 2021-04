Martín Keuchkerian: ¿Qué le dijo Eric Alejandro luego de eliminarlo en Exatlon EEUU?

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no ha escapado de momentos cargados de emoción; triunfos increíbles, derrotas estruendosas, y difíciles situaciones que dejan en evidencia el fuerte lazo que forman estos atletas, que si bien son rivales en las arenas de República Dominicana, son amigos entrañables fuera de ellas, pues la experiencia que viven como parte de la competencia les acompañará de por vida.

Aunque ya es un ex participante de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, la conmovedora historia del antiguo miembro del Team Contendientes, Martín Keuchkerian, se ganó el corazón de toda la audiencia y también de los participantes de la competencia quienes conectaron con la profunda fe del uruguayo de 23 años, y la conexión con su madre, quien falleció recientemente.

A su llegada a Exatlon Estados Unidos, Martín se confesó con sus compañeros y les contó que la razón principal por la que se encontraba formando parte de la competencia era para complacer a su madre, quien era una fanática del programa de competencias de la cadena Telemundo y en ese entonces se encontraba batallando una agresiva forma de cáncer pancreático. Martín también aseguró que sentía mucho miedo de no volverla a ver, pues el panorama era muy incierto.

View this post on Instagram

Estando en la competencia, Keuchkerian recibió la temida llamada de la producción de Exatlon Estados Unidos, quienes le informaron que debía cuanto antes dejar la competencia y acudir junto a su madre a darle el último adiós, y así lo hizo. Martín logró despedirse, y regresó a la competencia con la idea de cumplir el sueño que ambos tenían de ganar la competencia.

El recién estrenado circuito urbano fue el protagonista del duelo por la permanencia que le costó a Martín su lugar dentro de Exatlon Estados Unidos, en un sentido duelo contra al integrante del Team Famosos, Eric “Showtime” Alejandro, quien derrotó al uruguayo en lo que fue quizás la eliminación más emotiva de la quinta temporada.

Justo al hacer su punto final, ambos atletas se fundieron en un sentido abrazo, en un momento que nos atreveríamos a decir, le sacó lagrimas a más de un atleta que se encontraban presenciando la eliminación, tanto así que el presentador de Exatlon Estados Unidos, antes de entrevistar a Martín le dijo: “Se me hace muy difícil hacerte una entrevista en este momento”.

Pero Keuchkerian levantó la mirada, y con su sonrisa tranquila y esperanzadora aseguró que había cumplido el sueño que él y su madre tenían y que se iba tranquilo y en paz.

View this post on Instagram

Una vez fuera de Exatlon Estados Unidos, Martín Keuchkerian hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, y la primera pregunta fue precisamente esa, sobre el intercambio que tuvo con Eric Alejandro una vez lo eliminó en la batalla por la permanencia y esto fue lo que dijo:

“Wow, primero que nada Eric es una persona increíble. A pesar que él estuvo en el equipo de los Famosos siempre nos hablábamos ahí antes de los circuitos, entre ellos o después. Es una persona muy bonita y siempre me decía que admiraba lo que estaba haciendo, el sueño de mi mami y la razón por la que estaba acá, y ese día de batalla cuando a él se le dio ese último puntito, ese último tiro, él vino a abrazarme, que es un gesto increíble y demuestra lo buena persona que es, me dijo que aunque él fue el que ganó, yo también merecía estar ahí, que no me rinda, que siga adelante, que siga el sueño de mi mami, y que él creía en mi.”