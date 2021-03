Conversamos con Martín Keuchkerian: “El que quiere puede” [ENTREVISTA]

Desde el inicio de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, la audiencia ha estado cautivada no sólo con las destrezas físicas de cada atleta participante, sino también por las historias que se esconden detrás de el guerrero que vemos dándolo todo en los circuitos de la competencia, apodada “La más feroz del planeta”.

Una de estas tantas realidades fue la del uruguayo de Boston, Martín Keuchkerian, quien a su llegada le contó a sus compañeros lo mucho que significaba para él Exatlon Estados Unidos, y el difícil momento familiar que se encontraba viviendo.

La historia de Martín Keuchkerian

Desde que puso un pié en las arenas de Exatlon Estados Unidos, Keuchkerian le dejó saber a sus compañeros de equipo que la principal razón por la que estaba en la competencia era para darle una alegría a su madre, que en ese entonces se encontraba batallando una agresiva forma de cáncer pancreático.

A medida que pasaban las semanas, las destrezas de Martín fueron poco a poco afinándose y el chico fue ganándose el cariño de la audiencia por su buena energía y actitud tranquila. Eso, hasta que recibió la temida llamada de la producción de Exatlon Estados Unidos. Debía ausentarse de la competencia, pues su madre se encontraba muy mal de salud.

No se diga más, Martín fue rápidamente a estar cerca de los suyos y a darle un último adiós a su madre, quien partió en paz y con la tranquilidad de que pudo ver a su hijo. Mucho se dijo en diferentes portales sobre el eventual regreso de Martín, afirmando incluso que este no volvería. Pero no fue así, Martín Keuchkerian dando una demostración inigualable de fortaleza, a través de un video le dejó saber a sus compañeros que regresaría a la competencia a seguir dándolo todo y apoyándose en sus compañeros, pues eso es lo que hubiera querido su madre.

En efecto, Martín regreso con un enfoque diferente. Según el propio presentador de Exatlon Estados Unidos, Frederik Oldenburg, convertido en un “nuevo atleta”, sumando puntos y avanzando muy bien. Pero en Exatlon Estados Unidos hay que aprender a esperar lo inesperado y Martín Keuchkerian resultó eliminado de Exatlon Estados Unidos en la pasada lucha por la permanencia del 29 de Marzo.

Conversamos con Martín Keuchkerian y esto nos contó

Quisimos escuchar todo lo que el atleta nos quiso contar sobre su experiencia en la competencia, como se llevó con sus compañeros, su circuito favorito e incluso a cual de los guerreros ve como un eventual triunfador de la competencia, conocida por ser una prueba de fortaleza no sólo física, sino mental.

Sin lugar a dudas, Martín Keuchkerian es precisamente de lo que se trata Exatlon Estados Unidos, un ejemplo de fuerza no sólo física, sino espiritual, de levantarse ante las adversidades y de respeto a sí mismo y a otros. Estamos seguros que su madre desde el cielo está muy orgullosa de este campeón, cuyo paso por la competencia quedará grabado de forma indeleble por muchísimo tiempo.

No se pierdan esta simpática entrevista con Martín Keuchkerian aquí: