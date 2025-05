¿Maripily Rivera y Carlos Chávez, ex concursante de LCDLF All-Stars, están saliendo?

Maripily Rivera se fue de playa con Carlos Chávez, ex concursante de La Casa de los Famosos All-Stars. Pero esta salida a Nikki Beach, en Miami, causó tremendo alborotó en las redes sociales. Muchos empezaron a especular que el Huracán Boricua podría estar dando una nueva oportunidad en el amor. “A Maripily le gusta Carlos”, dice uno de los comentarios. Otro agregó: “Maripily te juntas con puro niño lindo, nobles y muy disciplinados como tú”. Mientras otro comentario dice: “Maripily sabe lo que es el colágeno”.

Tanto fueron los comentarios que la misma Maripily salió aclarar lo que está pasando entre ella y Carlos. “Carlos es amigo mío, la gente no puede ver una amistad bonita. Yo no tengo novio, yo estoy soltera, yo estoy tranquila, ni estoy buscando novio. Si me ven compartiendo con Carlos o con cualquier otra persona no es que me lo quiera comer; cuando yo quiera comer, yo como, pero no tengo esa necesidad. Lo que quiero es compartir, pasarla bien, disfrutar, conocer. Yo tengo tanto trabajo que no puedo envolverme en una relación”, expresó desde su perfil de Instagram.

Al parecer, al Huracán Boricua le molestó que se empezara a especular que ya andaba de romance. “Yo estoy con quien me dé la gana y si me lo quiero comer es problema mío y entrometimiento de ustedes, así que vivan su vida, sean felices, busquen aportar algo positivo en la vida de ustedes. A veces la gente que habla y comenta tienen una vida tan pobre y tan insignificante que tienen que estar mirando la vida del otro para opinar, criticar, poner sobrenombres porque esas personas se miran en el espejo y se sienten tan poca cosa que se sienten bien haciendo eso; así que vamos a vivir, vamos a estar tranquilos, olvídate de la vida ajena”, compartió.



“El día que yo tenga una relación o esté conociendo a alguien lo voy a decir”, agregó Maripily. “Pero no se adelanten a los hechos ni estén diciendo cosas donde no las hay”.