Maripily revela las increíbles exigencias de Clovis para estar en su obra

Maripily Rivera habló de las múltiples exigencias que tuvo Clovis Nienow para estar en su obra en La Casa de Maripily ¡se vale tó. En la entrevista con Metro Puerto Rico, Maripily también reveló que su ex compañero de La Casa de los Famosos nunca le dijo de frente que renunciaba a su obra. “En ningún momento fue una persona consciente y profesional. Yo me entero que él renuncia a la obra cuando él se va después de hacer sus seis funciones que me da las gracias, que gracias por todo, que todo bien. Yo entendía que estaba bien. Lo dejo en el aeropuerto y cuando llega a Miami hace el live con Aleska y veo que no va a hacer la obra”, dijo Maripily. “Que raro que terminando las seis funciones él quiera renunciar porque ya terminó, a él se le dio todas las comodidades, él pidió más dinero, se le pagó más dinero, llegó aquí sin ropa, se le dio ropa, se le dio chofer, se le dio hotel, se le dio masajista, suero de vitamina, se le cayó un diente, una cajetilla de diente, le resolví eso”.

Maripily también dijo que Clovis le pidió a última hora boletos para su novia Aleska Génesis. Como el evento del estreno ya estaba sold out, Maripily le tuvo que dar unos boletos que eran para su familia. “Yo le dije que ‘tendré que bajar a dos de mi familia y darte. Yo podría haberle dicho que no tenía boletos. Pero yo respetando para que ella lo apoyara, baje a dos familiares y le di los boletos. Él lo dijo a último hora y eso de ‘que yo tengo derecho a boletos’..nadie tiene ahí derecho a boletos y mucho menos cuando vas a estar en una obra sold out”.

La ganadora de la cuarta temporada de LCDLF dice que sí le dijo a Aleska que ella iba a hablar de ella en la obra y que no era momento que ella vaya para Puerto Rico. Además que cualquier conversación que ellas iban a tener sobre sus diferencias las iban hablar cuando concluya la obra en Puerto Rico y que hablarían en Miami.

Play

Maripily asegura que Clovis fue quien canceló el evento que tenía con Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh

Eso no es todo. Maripily asegura que fue Clovis quien canceló el evento “Familia Tierra sin censura” que estaba planeada en junio en Miami. En la mencionado evento, el público iba a compartir con los exparticipantes de LCDLF4, Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow pero fue cancelado.

La noticia fue dada a conocer por Clovis a través de las redes sociales, en medio de un mar de especulaciones provocado por un mensaje de Ariadna en Instagram, aunque algunos también aseguran que la razón de la cancelación se debió a la poca venta de boletos.