Maripily dice que Paulo “le sacó el dedo” cuando visitó La Casa de los Famosos All-Stars

Maripily Rivera vio el momento que Paulo Quevedo le sacó el dedo de en medio cuando visitó La Casa de los Famosos All-Stars. La ganadora de la cuarta temporada entró para mostrar a los finalistas -Niurka Marcos, Manelyk González, Caramelo, Paulo, Luca Onestini y Alfredo Adame – el maletín con los 200 mil dólares. Mientras la estrella puertorriqueña se paseaba entre, ellos no podían moverse. Ellos tenían que mantenerse inmóvil porque el que se movía sería sancionado por producción.

El momento que Maripily se para frente a Paulo para mostrarle el maletín, este mueve los dedos de la mano sacando el dedo de en medio. El momento fue captado en cámaras y el público se dio cuenta. También lo vio Maripily pero ella lo ignoró. “Paulo me faltó al respeto”, comentó la empresaria en un programa de Telemundo Puerto Rico. “Me sacó el dedo porque se movió y en ningún momento lo sancionaron. Él hizo una expresión con la mano al principio y vino y cambio la mano. Pero bueno, es la dínamica del juego. Cada cual sabe a quién proteger”.

Mi nuevo video favorito del día, Maripily dándole palo al nefasto provocador ridículo de Paulo. 🤣#LcdlfallStars pic.twitter.com/LThO2P44Wk — Soy Marbe (@BellaIndirecta) May 5, 2025

Abajo puede ver el video completo.

🔥💣 ¡VOTO PERDIDOOO! 💣🔥 Maripily entró a la casa para dejar el maletín con los 200 mil dólares y me encantó que dejó frenando en el aro a Paulo y Luca, y cómo le dio un beso en la boca al Alacrán Borimex. 🦂👑✨️#LCDLFAllStars pic.twitter.com/LPRz7fHDVs — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) May 5, 2025

Cabe mencionar que Maripily y Paulo estuvieron en la pasada temporada del reality de Telemundo. Ellos entraron siendo amigos pero la amistad terminó cuando salieron del show.

Por su parte, Paulo asegura que ha él no le gustó que Maripily hablar de sus problemas íntimos, cuando se rumoraba que él estaba siendo infiel con Cristina Porta. Además el actor dice que Maripily lo acusó de robó.

Pero Maripily asegura alguno no superan que ella haya ganado el reality. Además dice que a muchos les gustaría estar en su posición. “Yo he superado la casa y sigo facturando”, asegura Maripily. “Desearían muchas estar en el lugar donde yo estoy porque aproveche la oportunidad de capitalizar como yo he capitalizado esta oportunidad que no solamente me dio mi país, sino el mundo entero de poder ganar y hacer todos los negocios que hecho hasta el sol de hoy”.