Maripily ignora las llamadas de Gregorio Pernía “El Titi”: ¿Qué pasó?

El actor colombiano Gregorio Pernía, mejor conocido como El Titi, ha tratado de comunicarse con Maripily Rivera, desde que salió victoriosa de La Casa de los Famosos 4. Pero ella ha ignorado sus llamadas. El Titi ha querido felicitarla y también ponerse en contacto con el resto de Team Tierra, pero nadie le ha respondido. Maripily no le responde a sus mensajes. El actor se siente con el corazón roto por ser ignorado por todos sus compañeros que compartió en el cuarto Tierra, pero solo Clovis Nienow le ha respondido.

El Titi fue uno de los favoritos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Pero desafortunadamente abandonó el reality después de un mes de su estreno. El colombiano se fue del show porque le faltaba su familia, su estilo de vida sencilla y la claustrofobia que experimentaba por el cierro en LCDLF4.

Pero siempre estuvo pendiente del show. Al punto que quería hacer un evento gratuito para el público una vez que concluya el show. Pero ya no es no es posible. Maripily tiene su propio plan de reunir algunos de los habitantes de la cuarta temporada de LCDLF4 en el evento llamado La Casa de Maripily, al cual se tiene que comprar boletos.

Mientras que a El Titi le gustaría un evento gratis para todo el público. “Yo albergó la esperanza que algún día se unan así no este yo, yo no estado en los pensamientos de ellos. Yo quise hacer lo de La Casa de los Lagañosos y ahora salen otras cosas. Cada uno por su lado. Yo estoy haciendo mis eventos, los que hago desde hace veinte años…Pero un día que se unan todos. Y que sobretodo tengan a La Divaza presente, ese gran ser humano bonito de corazón. Hacer un evento en México, en una plaza pública totalmente gratis”, compartió El Titi en una entrevista.

“[Me gustaría] hacer La Casa de los Lagañosos pero me entere que van hacer La Casa de Maripily. La llame a saludarla y felicitarla y decirle ‘mi corazón’. Ya que teníamos esa idea de que nos íbamos a proteger allá adentro. Para aconsejarla, le hablé y nunca apareció”, dijo El Titi, sorprendido que nunca le regreso la llamada. “Entonces pensaría uno que…bueno…le parte a uno el corazón esas cosas. Hubiéramos querido reunirnos todos de verdad. Esa hubiese sido la idea. Un evento grande sin cobrarle a la gente. Si hicieron la familia [Tierra], una familia unida no vamos a sacar a Divaza. Si Divaza no tiene la visa…yo lo pensé y dije que eso sería divino. Pero ya no. Ya paso el tiempo. Cada uno está por su lado. Espere tener comunicación con alguno de ellos pero no aparecieron. Por ahí con Clovis si nos dejamos un par de mensajes. Que me parece que Clovis tiene un gran corazón. Ojalá se puedan reunir con La Divaza en México para no dejarlo por fuera. Para que cada quien no tire por su lado pues en algún momento fueron una familia. Que se puedan reunir en México todo y regalarle un evento gratis al público. Esa es la parte bonita del corazón”

Gregorio: "Yo albergó la esperanza que algún día se unan así no esté yo, que se unan todos y sobre todo que tenga a la divaza presente, a la divaza ese gran ser humano bonito de corazón y que hagan un evento en México totalmente gratis para el público". #LCDLF4 #TeamTierra pic.twitter.com/95NPeW9slL — Starmy_🐨🌱 (@starmy_99) July 1, 2024

No se sabe porque Maripily ignora las llamadas de El Titi. Solo se sabe que desde que ganó LCDLF4, el Huracán Boricua no ha parado de aparecer en eventos. Sin duda tiene una agenda llena. Ahora se prepara para su próximo evento que es este mes de julio. El evento de Maripily, “La Casa de Maripily ¡Se vale tó!” se realizará en Puerto Rico y Florida. Los boletos cuestan $65 o más por persona.