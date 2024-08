Maripily dice que Clovis y Aleska querían grabar un encuentro falso – ENTREVISTA

Maripily Rivera no se quiso prestar a grabar en cámara momentos falsos con Aleska. La ganadora de La Casa de los Famosos dijo en una entrevista con Metro Puerto Rico que Clovis y su productor, junto a Aleska le pidieron grabar una reconciliación en Puerto Rico. Pero Maripily se negó a grabar un momento falso. “Ella hizo lo que quería hacer. Ella vino a Puerto Rico con un propósito. Porque del momento que ella llegó a Puerto Rico, tanto Clovis con su productor y ella [querían] grabar un encuentro de nosotras. Para grabar una reconciliación y para grabar cosas falsas que en realidad no existe. Ese no era el momento porque yo a él lo contrate para cosas de la obra, para practicar y ensañar…lo que era La Casa de Maripily: se vale todo”, dijo Maripily en el video de abajo en el minuto 16:00. “[Clovis] quería sacar todo el contexto. Yo no me preste para hacer un falso encuentro. Una falsedad de reconciliarme con ella porque el público no lo va a entender. El público va a decir: ‘La defendí y después que la defendí se va a reconciliar con ella’. Era un show de ellos y yo no me voy a prestar para hacer cosas falsas. Porque la gente sabe que Maripily es bien real”.

Cabe recordar que Maripily y Aleska protagonizaron grandes peleas en La Casa de los Famosos. A tan solo unos días Maripily y Aleska empezaron a discutir cuando la puertorriqueña sintió que la novia de Clovis se estaba burlando de ella. Esto enemistad siguió hasta la gran final del reality de Telemundo.

Ahora Maripily deja claro los insultos que lanzó hacía Aleska en la obra, no fue algo que no estaba en el libreto. Ya que fueron los mismos insultos que ella le lanzó a Aleska dentro de LCDLF4. “Yo quiero que ustedes sepan que lo que se ve en la obra es lo que ustedes mismos vivieron en la casa y que yo dije en la casa, todas las frases y peleas que tuve con esta señora Aleska fue lo que dije, San Diabla, todo eso yo lo hice y la gente quiere revivir eso, no lo puedo dejar de decir porque sucedió de verdad. Cuando hicimos el libreto y los ensayos, él fue y sabía y nunca mostró su molestia”, explicó Maripily.

Según Maripily, Clovis sabía lo que estaba en el libreto. Por lo que a Maripily le sorprendió cuando Clovis hizo el en-vivo para anunciar su renuncia de la obra porque no le gusto la falta de respeto hacia su novia Aleska.

