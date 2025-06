Manelyk está furiosa con producción por escoger traje de Caramelo para la Gran Final de LCLDF All-Stars

Se armado tremendo drama a pocas horas de la Gran Final de La Casa de los Famosos All-Stars. Manelyk está furiosa con producción por decidir el traje que usará Caramelo para la Gran Final de este lunes 2 de junio. Se dice que producción le prohibió a Caramelo usar un traje blanco que le había enviado su estilista Lau Styling. Ella le envió el traje con anticipación para la Gran Final pero la producción no dejo entrar el traje a la casa. Los rumores dicen que la razón es porque Paulo Quevedo o Luca Onestini iban a usar un traje blanco. En el 24/7 se vio a Paulo midiéndose un traje blanco.

Lau Styling es quien le ha estado enviado y vistiendo a Caramelo durante toda la temporada. Pero ahora en la Gran Final, la producción le prohibió la entrada de su traje porque al parecer Paulo o Luca quieren usar dicho color. Aparentemente, la producción le dijo a la estilista que ha Caramelo no le había gustado el color del traje. Pero también se dice que producción quiere vestir a Caramelo de smoking.

Manelyk está furiosa. Un video se filtró en las redes donde Manelyk está gritando en el teléfono y dice: “Sobre mi pinche cadáver que se va a ir vestido de la forma que lo quieren vestir. No se va ir vestido de Chambelan [de Quinceañera] y punto. ¡No lo voy a permitir!”. “Está emputada”, dice su amigo, quien está grabando el momento.

#LCDLFAllStars Hay Dios mio aby le gusta ver el mundo arder se viene funa para manelyk 😭🥹 El traje estaba horrible 😂🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/SXKtgKKei2 — Jeninifer (@BraulinHerrera) June 1, 2025

Hasta se dice que Grupero también tenía planeado vestir una chaqueta roja pero tampoco lo dejaran vestir de esa manera porque producción quiere que todos vayan de smoking.

Play

La estilista de Caramelo se pronunció en las redes y dijo que ella trabajo mucho en el traje de Caramelo. “Lo hicimos con amor”, dijo Lau. “Nos matamos haciendo ese traje, porque ustedes saben que todo cuesta. No me dejaron entrar el traje blanco, así que ahora Paulo puede vestir de blanco pero Caramelo no”. La estilista también agregó que según la producción no le aceptó el traje porque tenía brillo.

La producción le pidió un smoking, y ella se lo envió. La estilista dice que Caramelo tiene tres trajes y tiene la opción de escoger.

Al final del video, la estilista dice que “estoy muy triste porque ya lo veía ahí…estoy llorando porque me pongo muy pasional y me ponen tantas trabas”.