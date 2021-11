Mack Roesch envió inscripción a reality y hay una respuesta: ¿Será EXATLON 2022?

Mack Roesh es un guerrero en todo el sentido de la palabra, y a lo largo de los años, “The Machine”, como se le conoce entre sus seguidores, ha dejado ver que para él los retos deportivos de alto rendimiento no son simples pasatiempos, sino parte de su vida.

Y es por eso que con mucha emoción, el exnovio de la presentadora Jessica Cediel, acaba de anunciar que está cruzando los dedos para ser admitido en el grupo de seleccionados de un reality show deportivo en el 2022.

Mack compartió la noticia de que ya presentó su aplicación para estar en la famosa competencia el próximo año, y aunque muchos pensaron que se trataba de su regreso a EXATLON Estados Unidos, el atleta aclaró que es un reality de mayor alcance nacional, lo que lo tiene con muchas ansias. Se trata del reconocido show American Ninja Warrior, también de NBC.

“Ya entré la aplicación a @ninjawarrior‼️”, anunció el rubio en su cuenta de Instagram. “Por favor mándenme sus oraciones y apoyo en la sección de comentarios. ❕🔽 #mackroesch #themachine @nbc @telemundo 💥💥💥”.

El deportista compartió además la prueba de que ya aplicó a la competencia y mostró que ya recibió una respuesta por parte del programa, donde le dicen que por ahora deberá poner en práctica el don del santo Job, hasta que le comuniquen una contestación final.

“Gracias por aplicar a American Ninja Warrior. Por favor sea paciente. Esto puede tomar varias semanas en ser procesado. Si tiene alguna pregunta puede acercarse al equipo de casting”, fue la respuesta que le envió el reality Ninja Warrior.





American Ninja Warriors es una competencia de entretenimiento deportivo donde los atletas luchan por terminar retos en varias pistas de obstáculos de alta dificultad para llegar a la gran cita en en Las Vegas Strip y volverse el llamado “Guerrero Ninja Americano” de cada temporada.

El show se inició en diciembre del 2009 y lleva ya 13 ediciones, y mientras Mack recibe su respuesta final sobre si fue o no admitido para el 2022, el apoyo de sus fieles seguidores no se ha hecho esperar.

“Felicidades”, “Yesss go Mack, you could do it. (Dale Mack, puedes hacerlo) Blessings (bendiciones) 🙌💪🤴GOOD LUCK”, “la mejor de la suertes”, “Vamos con toda” y “Qué bien, vamos a estar mirandote desde Puerto Rico”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que le han manifestado los fans del deportista a su nuevo sueño.

“He estado esperando por esto”, “Tú eres un ninja y mereces estar allí” y “Sí Mack, lo vas a lograr y desde aquí te mando buenas vibras”, agregaron otros simptizantes de Mack.

Por el momento el atleta estará esperando la respuesta, que pudiera darse a principios de enero, pero sin duda las buenas vibras de sus seguidores le servirán.