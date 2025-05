Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Qué pasó?

Más de uno quedo boquiabierto tras ver que Lupillo Rivera decidió abandonar La Casa de los Famosos All-Stars. El cantante anunció su salida este miércoles y sus compañeros no pudieron contener las lagrimas. “Por una situación médica”, explicó Lupillo entre lagrimas la razón por la que decidió salir del reality de Telemundo. “Por una situación critica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes y me la he pasado mal”.

Pero antes de irse Lupillo se disculpó con todos sus compañeros. “[También] les pido disculpas a toda la producción”, expresó Lupillo. “Me encanta este juego. Me encanta ganar y me encanta perder. Me encanta discutir y me encanta poner las cosas en jaque. Lo voy a extrañar mucho, a mis amigos, a los de mi cuarto, les pido disculpas. Esto no está en mi alcance. Necesito atender a esta situación. Simplemente les deseo lo mejor…que gane el mejor”.

Rosa y Luca no pudieron contener las lagrimas. Todos quedaron muy tristes con la inesperada salida de Lupillo.

HABER TENGO UNA DUDA!!

SI NADIE SABÍA SUPUESTAMENTE QUE SE IBA LUPILLO

PORQUÉ ESTUVO CENSURADO CASI 3 HORAS?

PARA MÍ, PASÓ ALGO GORDO Y LA PRODUCCIÓN LO DISFRAZÓ CON ESTO

QUE ES POR MOTIVOS DE SALUD 🤡

SIMPLEMENTE EL ENANO NO SOPORTÓ DARSE CUENTA QUE PERDIÓ #LCDLFAllStars#LCDLF5 pic.twitter.com/jCBJ55XmqJ — Daniela 🦁🌊🦁 (@danielagom32) April 30, 2025

La jefa le dejo claro a Lupillo que La Casa de los Famosos siempre será su casa. “Vamos a extrañar al “Toro del Corrido”.

Lupillo Rivera abandona la casa de los famosos all stars por una situación médica 🧍🏻‍♂️ #LCDLFAllStars pic.twitter.com/jcpwXZdeIi — nacho con O (@NachoConO) April 30, 2025

Algunos creen que existe otra razón por la salida de Lupillo

Este miércoles las cámaras estuvieron censuradas por tres horas. Se dice que hubo un altercado fuerte con Patricia Navidad y Lupillo. Un internauta dice que “llegó casi a agredirla y Niurka defendió a Paty y el conflicto se agravó”. Una seguidora del show, Diana Hoepleman dijo que “Niurka le dijo a producción que si no lo expulsaban ella se iba, y me imagino que Niurka saldría a decirlo todo, y ni producción ni él aceptarían se dijera todo afuera”. Y que supuestamente para tapar el conflicto, se dijo que la salida de Lupillo fue por un tema médico

Eso nadie se lo creeeee, se fue porque no aguanto presión. Sabía que su cuarto no llegaría a la final. Y antes de ser eliminado prefiero irse. — Ivania Pena (@Ivania0726) May 1, 2025

Lo cierto es que después de salir llorando de la Casa por una situación médica, Lupillo continuó en el show de LCDLF pero en el set sentado junto a los eliminados y otros comentaristas y los presentadores del show.