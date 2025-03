Lupillo Rivera enfrenta a Patricia Navidad por votar por Donald Trump

Lupillo Rivera y Patricia Navidad tuvieron un fuerte enfrentamiento en La Casa de los Famosos All-Stars. Durante el posicionamiento del domingo por la noche, Paty se posicionó frente a Lupillo, quien está nominado, y le dijo que ella se enteró que él había dicho que entre ellos hay diferencias. “Me enteré que habíamos tenido indiferencias [entre nosotros], pero para mí no”, le dice Paty, quien se enteró durante la última cena que Lupillo había dicho que ella es seguidora del presidente estadounidense Donald Trump. “Me entere del tema y con todo respeto creo no viene ni al caso en este juego, son de afuera. No tiene nada que ver y si me pareció que por falta de argumentos jugaste sucio”.

Lupillo le responde: “Sucio, es muy interesante, sucio”. Y continua: “Es que tenemos que tener cuidado que gente tenemos en el cuarto. Dania me rogó que sacara a Alejandra porque había hablado cosas malas de su mamá….estoy aclarando lo sucio…sucio”. Pero Navidad continuó insistiendo que Lupillo le hable con más claridad y él se voltea para al frente mostrando que ya había terminado de hablar y le dice “adelante” que se posicione detrás de él. Pero Navidad continuó insistiendo: “Estas siendo sucio y miedoso”.

Por lo que Lupillo no pudo más y le dijo: “Señora Patricia Navidad, yo no me enredo con usted o con gente que vota por un presidente, como el presidente Trump que está dedicándose a sacar a su público, al público que la hizo a usted artista y a los inmigrantes. Yo no me enredo y ni me metó”.

Navidad le responde: “Yo no vote, yo opine como todo el mundo tiene derecho a opinar. En segundo lugar, votaron la mayoría de este país y precisamente para buscar algo mejor para ellos y para familias; y para su gente que es lo todo el mundo desea. Igual que yo tengo familia inmigrante, tengo familia de campo. Tengo familia que viene desde abajo y siempre voy a querer lo mejor…Lo que hagan o no dejen de hacer los politicos, no es responsabilidad de los votantes..eso te hace hacer sucio e ignorante”.

Ana Patricia Navidad Lara · Paty Navidad · Culiacán, Sinaloa, México. Tú dijiste que muchos votamos por Trump y eso no es cierto yo que soy nacida 🇺🇸 Y YO NO ESTOY de acuerdo que esta pasando con mi gente estoy de acuerdo con LUPILLO 💙 Que decepción : #LCDLF5 #PicaYSeExtiende pic.twitter.com/LbBJuRv7Bk — Jessica E💙⚾️ (@JessicaOro59391) March 17, 2025

Usuarios han criticado que metan temas de política en La Casa de los Famosos

Más de un usuario se expreso en las redes sociales por el tema de política que tocó Lupillo. Algunos dijeron que un reality no se debería hablar de política. Aunque muchos apoyan la respuesta de Navidad contra Lupillo. Mientras otros apoyan a Lupillo.

Sirvió y dio Cátedra la Madre Paty Navidad #LCDLFAllStars pic.twitter.com/lCuA1Rgtqc — Cami (@soycami23) March 17, 2025

LA PRIMERA VEZ QUE LE DAMOS LA RAZÓN AL ABUE #LUPETE QUE SE LAS CANTÓ A #PATYTRUMP EN #lcdlfallstars POR APOYAR EL RÉGIMEN DE #TROMPETILLA DONDE MUCHO INMIGRANTES MEXICANOS ESTAN SUFRIENDO ❗ pic.twitter.com/eqyHw5YSM9 — PONCE NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA (@PONCENOTICIAS) March 17, 2025

Abajo puede ver el posicionamiento completo.

Play

Por otro lado, Patricia Navidad ha expresado en sus redes su apoyo hacia el presidente Donald Trump. En 2020, la actriz mexicana subió en sus redes una foto de ella modelando la popular gorra roja “Make America Great Again”.

Cabe mencionar que Navidad nació en México. No está claro si ella es ciudadana americana. En nuestra investigación solo se encontró que ella estaba tratando de conseguir la residencia permanente en 2020. Y las leyes solo deja votar a ciudadanos americanos en las eleciones presidenciales. Así que lo más probable es que Navidad no voto en las pasadas eleciones, en la que Trump se alzó como el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Lupillo le envió una carta a Donald Trump

Play

Lupillo River, quien nació en los Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para mandarle una carta al presidente de Estados Unidos de América, Donal Trump, tras la deportación de migrantes a sus países de origen.

“Son las manos que cultivan nuestra comida, que innovan nuestros negocios, son los corazones que cuidan de nuestros niños y nuestros viejistos. Son emprendedores, pagan impuestos; son soñadores. Aún así, muchos de ellos viven en la incertidumbre trabajando duro llevando la carga de un sistema fuerte que los hace retroceder”, continuó. “Lo único que ellos piden es una oportunidad de ganar una manera legal su estatus, de trabajar sin miedo, de contribuir mucho más a esta nación a la que ellos amas. Regalándoles esta oportunidad no solamente es un acto de compación, es una inversión de futuro en América. Cuando ellos se sientan con la tranquilidad de trabajar libres aquí en Estados Unidos, ellos van a trabajar todavía mucho más, ellos empiezan negocios, compran casas, pagan impuestos y hacen que crezca nuestra economía”.