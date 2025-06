Luca ya es parte de la familia de Aleska Génesis: Las criticas llueven

Tras salir de La Casa de los Famosos All-Stars, Luca Onestini y Aleska Génesis andan más enamorados que nunca. “Te estaba buscando desde hace mucho”, escribió el ganador de $100 mil dólares de LCDLF, en sus redes junto a un romántico video juntos. “Nunca imaginé encontrarte al otro lado del mundo, pero cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Y a ti… no podía dejarte escapar. No se puede detener un tsunami, y tú lo eres para mí. Quise ser tuyo, y tú, mía. Hoy empezamos a escribir nuevas páginas en el libro de la vida… juntos 🖤”.

En los primeros capítulos, Aleska compartió compartió con la mamá de Luca. Después de llegar a Miami, Luca salió a cenar con las hermanas de Aleska. Esa salida ha sido muy importante para Luca porque anunció que ya se siente como en familia con las hermanas de su novia Aleska. El italiano publicó en sus redes: “Familia Onestini Castellanos”.

Lucas está muy enamorado

“Me siento como borracho de felicidad. Estoy supercontento, feliz, agradecido. Quiero vivirme ya esta increíble vida que estamos creando aquí en los Estados Unidos. Tengo ganas de hacer muchas cosas, de compartir muchos momentos con mi novia”, dijo Luca en una entrevista con People en Español. “Nuestros planes [como pareja] los vamos construyendo de manera diaria. Ahora me quiero quedar un rato aquí en Miami, luego vamos a ver qué queremos decidir juntos. Tenemos muchas ideas. Somos dos creativos y tenemos muchas ganas de hacer cosas juntos, entonces van a pasar cosas muy interesantes”.

Las criticas llueven

“Las mismas fotos … víctima diferente! 😂.”

“Deja vu con clovis y Cristian y nickyy jajajajj”

“😂😂😂😂 con las hermanas, de más dudosa reputación 😂😂”

“Como dijo el Señor Arath esta historia ya se conto 😂😂😂”

“El pobre no sabe donde esta metido 😂 pensé que era mas inteligente pero nada que ver 😮”

“Ojalá no te olvides de tu graaaaan amiga rosa, que no te impidan seguir con esa amistad, pq ya sabemos que aleska no sabe tener amigas xq no soporta le quiten el protagonismo, lastima tu hayas sido uno más del montón, tan bien que ibas, la tenias super leída y ahora dándole el protagonismo que siempre busca a través de los hombres😐”