¿La Casa de los Famosos All-Stars eliminará a Rosa o Paulo?

En menos de una semana vamos a conocer al gran ganador de La Casa de los Famosos All-Stars. Luca Onestini, Dania Méndez, Carlos “Caramelo” Cruz, Rosa Caiafa, Rey Grupero, y Paulo Quevedo. Alfredo Adame fue eliminado recientemente, quedando estos seis como los finalistas. Pero este jueves 29 de mayo un habitante será eliminado.

En la tabla de votaciones revelada por Reality Universo muestra que Luca y Caramelo tienen la mayoría de los votos. Mientras que Paulo y Rosa están en la cuerda floja. Así es, uno de los dos podría ser eliminado. Hasta ahora la tabla muestra que Rosa sería la eliminada pero Paulo está muy pegado a ella por lo que uno de los dos podría ser el eliminado. El público puede seguir votando este jueves, así que no es seguro que Rosa será la eliminada. Abajo puede ver la tabla de votaciones de Reality Universo, fuente que casi nunca se equivoca con los votos.

Cabe mencionar que Rosa entró a esta temporada de LCDLF como nueva generación. La modelo y creadora de contenido se ha ganado el cariño del público. Ella se convirtió en la primera finalista tras ganar reto en LCDLF All-Stars.

Mientras que Paulo Quevedo participó en la temporada pasada de LCDLF. En esta nueva, el actor ha tenido suerte porque en realidad no ha dado contenido y algunos lo consideran un mueble de la casa. Pero a pesar de no haber hecho nada, ha logrado llegar lejos. Se ha convertido en finalista. Por ahí andan los rumores que Paulo está desesperado por llevarse el premio porque no tiene dinero. Además tiene pendiente pagar la mensualidad de su hijo, fruto de su relación con la exconductora de Telemundo Deportes, Rosina Grosso.

Ambos debutaron como papás en agosto de 2021 con el nacimiento de su hijo Dylan. Mientras que Quevedo reside en México, su retoño vive en Filadelfia con su madre. Paulo solo tiene permitido ver a su hijo tres veces al mes.

Hoy nos vamos a enterar quién será el eliminado antes de la Gran Final de La Casa de los Famosos All-Stars.