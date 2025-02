La Casa de los Famosos All-Stars: Mira el posicionamiento completo 9 de febrero

La Casa de los Famosos All-Stars vivió el primer posicionamiento este fin de semana. Los habitantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse con los nominados: Paulo, Adame, Alejandra, Zerboni, y Uriel.

En el primer posicionamiento, la mayoría de los habitantes se fueron contra Adame. Caramelo fue el primero en posicionarse detrás de Adame. Sus razones fueron porque no le gusta cómo Adame trata a las mujeres. No le gusta la forma que le habla a Aleska y a Laura Bozzo. Luego Niurka lo enfrentó y le dijo que “me dio pavor como presumías de cúanto daño eras capaz de hacerle a cualquier ser humano, hombre o mujer”. Niurka no aguanto las lagrimas porque dijo que Adame le despertó vivencias en su pasado.”No me gustaría despertar en ti ese monstruo que hay en ti. Debería corregirme, me caías bien hasta ayer. Quizás todavía me caes bien pero no me cae bien es tu personaje.

Después que Niurka se paró detrás de Adame, llegó Diego. El actor le dijo a Adame que le cae bien y “me pareces un hombre culto”. Rey Grupero le dijo a Adame que tiene carisma y que tiene que controlar esa ira que lleva dentro. Hasta Paty Navidad se enfrentó a Adame, a pesar de conocerse más de 30 años.

Rosa también se posicionó detrás de Adame. Ella le dijo que para ella fue un momento incomodo de la manera que discutió con Aleska y Laura Bozzo. Valentina le dijo a Adame que ella quiere defender a las mujeres de los hombres que son tratadas de la manera que él trato a sus compañeras. Varo le pide a Adame que se disculpe con sus compañeras Laura y Aleska.

Laura Bozzo se posicionó detrás de Adame.



Cabe recordar que después de que Aleska Génesis le robará a Carlos el poder de salvación, ella salvó a Alejandra. Por lo que en la tabla de nominados quedó Paulo, Zerboni, Adame y Uriel.

Posicionamiento Completo:

Detrás de los nominados se pararon:

Nominado Zerboni: Nacho, Carlos

Nominado Adame: Caramelo, Niurka, Diego, Rey Grupero, Paty Navidad, Rosa, Valetina, Varo, Laura

Nominado Paulo: Manelyk, Dania, Lupillo

Nominado Uriel:

Nominada Alejandra: Luca, Julia