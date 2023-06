Kelvin Rentería envía amoroso mensaje a Nona y sus seguidores explotan

Sin duda Kelvin Rentería y Nona González se convirtieron en una de las parejas favoritas de Exatlón Estados Unidos. El amor que nació en las arenas del reality de Telemundo tiene una buena cantidad de seguidores, quienes fueron testigo del principio de este romance. Una vez que la pareja fue eliminada de Exatlón EEUU, se fueron de vacaciones. Ellos compartían fotos juntos en sus redes. Pero luego dejaron de hacerlo. Por lo que empezaron los rumores que quizás la pareja había terminado su relación.

Lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores que la relación ha terminado. “Me gusta está parejita y me emociono mirando fotos”, comentó una seguidora de la pareja. Pero últimamente Nona y Kelvin han dejado de compartir fotos juntos. En abril fue la última vez que Nonca compartió una foto con Kelvin. Pero este fin de semana, Nona subió una foto de ella modelando para la marca SHEIN. Ella aparece modelando unos shorts de jean y un top celeste. Kelvin fue uno de los primeros en comentar: “I Love You”, con un corazoncito. Esto creo una explosión de comentarios. “Y Kelvin pa cuando?”, preguntó un seguidor.

“Y porque nunca están juntos?”, preguntó un seguidor. Otro comentó: “Y quien dice que no están juntos. O sea que tienen que sacar fotos pegados a cada rato para demostrar que si siguen?”.

Otros confiesan sentir angustia al no ver fotos de ellos juntos. “A mi me gusta mirar [fotos] juntos. Me angustia que no miro sus fotos”. “Si es bonito y ellos comparten cuando están juntos por lo que viven en diferentes países, y tal vez por eso no se ven juntos todo el tiempo. Pero creo que la mayoría de veces él le toma las fotos. Ojála su amor supero distancias y que disfruten su amor”.

Resulta que Nona vive en México y Kelvin vive en Dallas, Texas. Al parecer la pareja lleva dos meses separados.