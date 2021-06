Jeyvier y Viviana de EXATLON confiesan el daño mental que sufren: ¿Qué tienen?

La Quinta temporada de EXATLON está como para alquilar balcón, y aunque los atletas que todavía sobreviven en la competencia han dejado ver su garra y fortaleza, en medio de las dificultades que han debido enfrentar, a algunos los sucesos inesperados y el estar alejados de sus familias, ya comienza a pasarles factura. Hasta su salud mental ha empezado a verse deteriorada.

Así lo manifestó el propio reality, a través de su página de Instagram, donde compartieron un video en el que Jeyvier Cintron y Viviana se sinceraron sobre lo mal que se están sintiendo por estos días, en especial tras la eliminación consecutiva de dos miembros del equipo de Los Famosos.

Bajo el mensaje: “Jeyvier y Viviana hablan de cómo la competencia los ha afectado mentalmente”, EXATLON permitió que los dos atletas rojos se refirieran a su sentir, sin tapujo alguno.

“Nunca me esperé que estar aquí me afectara también anímicamente. Pensé que iba a ser una competencia solamente física”, dijo Viviana. “Sabíamos que no podíamos mantener un mismo ritmo hacia arriba. Sabemos que a veces tenemos que estar en el piso, y ahorita nos toca”.

La atleta, quien se notó entristecida y mal por la situación por la que atraviesa su equipo, admitió que hay cosas que no están funcionando bien.

“Pudimos sacar la sentencia, pero aun así la eliminación, ahí creo que todo el equipo (falló). Ahí faltó una falta de comunicación. Hay varias estrategias que no nos funcionaron”, manifestó la estrella de los rojos.

Jeyvier también se mostró visiblemente bajoneado y confesó estar con mucho dolor en el corazón y en su ánimo.

“No es fácil amanecer, después de la pérdida de un compañero. Ayer (el domingo) se nos fue Nicole Díaz. Estas dos últimas semanas han sido días muy difíciles para nosotros. Van dos rojos consecutivos… cada pérdida a nosotros nos afecta”, aseguró el Famoso.

“Realmente no sé que nos está pasando, pero yo en lo personal, no quiero perder a otro compañero más, ya que es una pérdida profunda”, agregó el atleta del team de Los Famosos, enseñando que emocionalmente está muy afectado con la ausencia que han dejado sus compañeros.

A pesar del golpe, que lo afecta mental y emocionalmente, el joven aseguró que han intentado al máximo de permanecer sanos y unidos.

“Siempre estamos unidos todos, más que nunca. No es normal en notros que estemos perdiendo consecutivamente, como ha pasado. Creo que es cuestión de estrategia y mantener esa energía arriba”, dijo el rojo. “Cada vez que perdemos a un integrante de nosotros, lo sufrimos bastante. Así que, sea lo que sea, tenemos que mejorarlo, de verdad que sí”.

Jeyvier agregó que seguirán sacando a flote sus mejores habilidades y no se darán por vencidos, a pesar de sus bajonazos.

“Hoy, entrando en la semana 20, yo voy a salir atacando con todo. Realmente no podemos demostrar que estamos tristes, aunque lo estamos por la pérdida de Nicole. Tenemos que ser fuertes como equipo, tenemos que ser buenos en las estrategias y salir atacando desde el principio”, comentó el concursante de EXATLON. “No tenemos otra opción, así que sea por lo que sea que se juegue, tenemos que salir con todo”.

Nicole Díaz fue eliminada el domingo en el duelo en el que Mirna Almada se ganó el derecho a continuar en la Quinta temporada del show de Telemundo.