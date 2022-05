Jeyvier Cintrón en jacuzzi con campeona de EXATLON EEUU: ¿De quién se trata?

No es secreto para nadie que desde que el reality deportivo Exatlon Estados Unidos inició, cada uno de los atletas que participan en la llamada “competencia más feroz del planeta” forman lazos de amistad sólidos que duran por años, y es que las condiciones de una competencia tan extrema como esta, están dadas para que quienes forman parte de ella se vuelvan hermanos de la vida y usualmente ese es el caso, pues se les ha visto en repetidas ocasiones compartiendo en diferentes oportunidades.

Un caso muy puntual es el de Jeyvier Cintrón (campeón masculino de la quinta temporada) y de “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez (campeona de la segunda edición), quienes tienen algo que los une además de haber ganado la competencia, que son los campeones puertorriqueños del exitoso programa de competencias.

La última reunión de Jeyvier Cintrón y Valeria Sofía Rodriguez ocurrió para anunciar el final de temporada de Exatlon Estados Unidos, y dejaron prueba de esto con unas fotos en las que se les ve juntos pasándola bien en un jacuzzi con sus respectivos trofeos que los coronaron como ganadores de Exatlon Estados Unidos. ¡No se pierdan las fotos aquí!

Junto a las simpáticas sonrisas de este dúo de campeones, les acompañaba el siguiente texto: “Los CHAMPS 🏆 de Puerto Rico 🇵🇷🔥. Hoy es la gran final de @exatlonestadosunidos quienes ustedes creen que se unirán al club VIP de campeones? ”

Los mensajes de los fanáticos y seguidores de ambos atletas no se hicieron esperar, enviándoles las mejores energías a los carismáticos guerreros, incluso varios ex compañeros de la competencia les enviaron su afecto a través de diferentes emojis, tal fue el caso del también ex campeón Nate Burkhalter, Nicole Regnier, que escribió: “Los Más Lindos”, y otros compañeros también se sumaron.

Pero fueron precisamente los seguidores de Jeyvier quienes le enviaron los más efusivos mensajes de apoyo al boxeador boricua: “Jeyvier es uno de los atletas más poderosos q ha pasado por las arenas 🔥🔥🔥” escribió un fanático, mientras que otro le dijo a la Rebelde: “Valeria, miss you mi niña 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙”.

Jeyvier Cintrón y Valeria Sofía Rodríguez

Ambos de una sonrisa inagotable y con la simpatía característica de las personas nativas de la querida “Isla del Encanto”, Puerto Rico, tienen trayectorias muy diferentes, Jeyvier Cintrón es un boxeador nativo de Bayamón, fue el primer puertorriqueño en representar la isla en dos Juegos Olímpicos de Verano, incluyendo 2012 y 2016. En el 2017, se lanzó como boxeador profesional participando en peleas de reconocimiento mundial.

Valeria Sofía Rodriguez, apodada “La Rebelde”, por su actitud desenfadada y energética, tiene en su haber ser la ganadora más joven en la historia de la competencia, estudió Justicia Criminal en la Universidad de Puerto Rico y es velocista de 100 metros, lanzadora de Jabalina y lanzadora de Martillo. Además de practicar Voleibol, otra de sus pasiones. También comparte con Jeyvier Cintrón que ambos son nativos de Bayamón, y se trazaron un objetivo muy claro, el de alcanzar la gloria en Exatlon Estados Unidos. ¡Y vaya que lo cumplieron!