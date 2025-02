¿Quiénes ya están en México para entrar a La Casa de los Famosos All-Stars?

La Casa de los Famosos All-Stars estrena el 4 de febrero por Telemundo. Hasta ahora la cadena no ha revelado ningún nombre de los habitantes en esta nuevo. Solo se sabe que regresarán famosos de las pasadas temporadas y se dice que habrá uno que otro nuevo en la casa de La Jefa.

Pero el portal de Las Top News revela la lista de habitantes que logró adquirir en su intensa investigación. Mandy Friedman asegura que “confirma de manera extra oficial” que los nuevos habitantes de LCDLF All-Stars ya están en México y ellos son: Manelik González, Patricia Navidad, Zalvador Zerboni, Aleska Génesis, Alfredo Adame, Paulo Quevedo, Niurka Marcos, Laura Bozzo, Nacho Casano, Dania Méndez, Brenda Zambrano y Mayeli Alonso.

Aunque faltan otros nombres pero lo vamos a saber en unas horas. Por ahora solo tenemos esos nombres que ya están dando de qué hablar.

Aleska Génesis podría encontrarse con Christian Estrada

Aleska Génesis terminó con su novio Clovis Nienow antes de entrar a LCDLF. Ahora se dice que ella podría encontrarse con Christian Estrada en la casa. Para quienes no recuerdan, Christian y Aleska tuvieron un romance fugaz al inicio de la pasada temporada. Pero cuando salió Aleska inició una relación amorosa con Clovis. Pero terminaron antes de que estrene la nueva temporada de LCDLF All-Stars. Además Aleska va entrar con un nuevo look y parece que ese look va con una nueva personalidad.

Niurka Marcos tuvo una discusión con un policía

La actriz cubana recibió una multa por un agente mexicano por no tener puesto su cinturón de seguridad. Ella arremetió y humilló al policía, mientras este hacia su trabajo. Ella publicó lo ocurrido en sus redes sociales.

Por otro lado, ella ya se está preparando para entrar a LCDLF porque ha asistido a diversas citas, para sus tratamientos estéticos y de belleza.