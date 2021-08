EXATLON 5 EEUU llega a su gran final: ¿Quién entregará el trofeo?

La gran final del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, está por llevarse a cabo el lunes 23 de agosto a las 7pm / 6pm Centro , en donde, después de más de seis meses cargados de intensas emociones, conoceremos al ganador y a la ganadora de la llamada “competencia más feroz del planeta”, que en su quinta entrega ha estado más cargada de adrenalina que nunca.

Todos los fanáticos de Exatlon Estados Unidos que han seguido muy de cerca al programa de televisión lo saben: La cuarta temporada fue una que quedará para la historia, pues no sólo fue una demostración de destrezas deportivas de altísimo nivel, sino que también sufrió los embates de la primera ola global de la pandemia de COVID-19, afectando a los atletas involucrados, talento y equipo de producción.

También se vivió la repentina renuncia del entonces presentador del programa, una cara conocida y muy querida desde su comienzo, alegando entre otras cosas malos tratos por parte de la producción.

Pero la quinta entrega trajo un nuevo comienzo con el periodista deportivo Frederik Oldenburg al mando, 24 atletas, nuevos circuitos y la temporada más larga en la historia de Exatlon Estados Unidos, que hoy, también por primera vez, entregará dos trofeos y dos premios de 200,000.00 en efectivo para el hombre y la mujer que resulten vencedores en la jornada de hoy 23 de agosto. Una que promete ser histórica.

Como ya es costumbre en Exatlon Estados Unidos, el ganador de la temporada anterior es el encargado de entregarle el trofeo a quien resulte triunfador. Pero en esta oportunidad, por ser dos ganadores, un hombre y una mujer, serán el ganador Nate Burkhalter y la primera finalista, Alondra “Nona” González, los que entreguen el reconocimiento a los ganadores de hoy, que también recibirán 200,000.00 cada uno.

Por tal motivo, Nate y Alondra ya se encuentran en República Dominicana, escenario de la feroz competencia, listos para invitar a los dos ganadores, a ese selecto grupo que conforman: Chelly Cantú, Valeria Sofía Rodriguez, Venado Medina y Burkhalter.

El latin-gringo, como es apodado Nate Burkhalter por los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, compartió esta foto junto a “Nona”:

“Esta noche, los nuevos Campeones will be crowned! Alondra y yo have been honored to carry the trophy from season 4, and we are excited to celebrate the season 5 Champions!

Tune in on Telemundo for the Grand finale!!” Nate Burkhalter