EXATLON 5 EEUU: ¿Frederik Oldenburg apoya a los Contendientes?

En la historia del programa de competencias Exatlon Estados Unidos y sus cinco temporadas, siempre la audiencia asume que el presentador tendría un equipo predilecto, en este caso los Contendientes, aunque por supuesto, esto iría en contra de toda la imparcialidad que deben de mostrar a la hora de conducir una competencia como esta en donde no debería haber ningún favoritismo para garantizar que cada circuito suceda de forma sana y el espíritu deportivo se mantenga en todo momento.

Semanas complicadas

No es secreto que las últimas semanas han sido muy duras para ambos equipos. El equipo Famosos tiene una semana en donde no han ganado ni una jornada ante unos Contendientes renovados. Por el lado de los azules, de una semana al día de hoy, su panorama cambió y hoy lucen casi invencibles. Esto ha causado, sin lugar a dudas, estragos en el ánimo, sobretodo del Team Famosos, que no han llegado a ocultar sus fracturas internas, tan comentadas en redes sociales.

Hemos visto a atletas a punto de rendirse, como es el caso de Nathy, y a otros que han decidido tomar la voz de mando e incluso reprender a sus compañeros, como es el caso de Norma Palafox lo cierto es que la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos está llegando a un nivel en donde las ganas de avanzar y seguir triunfando, pueden nublar el juicio de los guerreros, llevándolos a sacar su espíritu más competitivo y eso, no es precisamente una conducta correcta en ocasiones.

¿Frederik Oldenburg apoya a los Contendientes?

Entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, se comenta en las redes sociales que su presentador, el periodista deportivo Frederik Oldenburg, apoyaría presuntamente al equipo azul, pues siempre, de acuerdo a los seguidores, demuestra mucha efusividad cuando este Team triunfa en los circuitos, situación que en la semana 18 han vivido mucho.

Pero hubo un comentario que Frederik habría dicho la pasada noche del 31 de mayo, refiriéndose al “Vaquero” Kelvin Rentería, diciendo claramente que era el guerrero a vencer de la competencia pues es el que tiene más puntaje.

En el portal de YouTube para fanáticos VideosTop, que cubren todo lo relacionado a Exatlon Estados Unidos, comentaron esto y además hicieron un análisis importante, en donde exponen que si bien Rentería tiene mayor puntaje, el boxeador boricua del Team Famosos, Jeyvier Cintrón, quien recientemente se reincorporó a la competencia después de ser sancionado por siete días, se mantiene con el índice más alto de efectividad.

Los comentarios en este video no se hicieron esperar, confirmando esa teoría sobre el supuesto apoyo vocal de Oldenburg a los Contendientes, un usuario dijo: “Si Frederick siempre a sido azul”, otro por su parte asegura que la preferencia se extiende a toda la producción: “hay que escuchar a Frederik cuando ganan los azules como se emociona a Erasmo era neutral y de Sherly se le nota que es azul cuando los azules hacen puntos corre a las banca de ellos emocionada.”

Si bien las apreciaciones son válidas, estamos seguros que Frederik y Chelly sólo hacen su trabajo y no apoyan a ningún equipo en particular, sino que cubren una competencia que al día de hoy se encuentra en una etapa crucial.