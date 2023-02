EXATLON: Frederik y Carmen Villalobos se juran amor del bueno pero fans no les creen

En enero pasado corrió como pólvora un video en el que el presentador de EXATLON Estados Unidos Frederik Oldenburg aparecía besándose con la actriz Carmen Villalobos, en una famosa discoteca en República Dominicana, lo que se convirtió en el boom noticioso del 2023 en asunto de amores de famosos.

Y tras haber confesado oficialmente que entre ellos hay un bello romance, la exesposa del actor Sebastián Caicedo y el presentador de televisión venezolano ya no esconden su amor y públicamente han estado hablando de lo felices que se sienten tras haber sido flechados por Cupido.

Así se evidenció hace unos días con motivo del cumpleaños de Frederik, quien fue homenajeado por su novia con un tremendo viaje a Cartagena, Colombia, y una serie de frases amorosas que compartió en redes sociales.

El conductor de EXATLON All Stars presumió de los mensajes que la protagonista de la serie de televisión “Sin senos sí hay paraíso” le dedicó, y agregó un foto álbum con varias imágenes amorosas al lado de su amada.

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios !Cómo se dió todo🤗? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤!”, dijo la colombiana en su Instagram. “Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa 😻 Happy Birthday amor @fredefutbol 🥳 Te amooooooo ❤️🐱❤️🐱”.

El presentador cayó rendido ante semejante declaración de amor y también le dedicó unas bellas palabras, dnde dijo estar igualmente enamorado y cnsiderar a la actriz su vida.

“@cvillaloboss Wuaoo!!! Mi vida, gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos ❤️❤️, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das casa día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores 🇨🇴☺️☺️ TE AMO !!!😍❤️😻”, dijo Frederik.

Y aunque algunos fans de la parejita andan felices con el noviazgo, muchos consideran que es muy prematuro que digan sentir tanto amor y hubo quienes incluso pusieron en duda ese sentimiento en ellos.

“Así es el amor ❤️🔥”, “Jummm! Están volando bajito! 😍💥🚀🙌🏻✨”, “8 días y Ya te amo 💟. Jum no jodas” y “😂 En cuanto tiempo se ama?”, dijeron unos fans dudosos sobre tanto amor. “El se ve bien ilusionado ella no tanto pero que disfruten el momento y no desearles mal ni criticar”, “muy lindos siiii pero cuanto llevan para decir te amo?? No es ser negativa ni mala vibra pero, en serio el amor se profesa así tan rápido????”, dijeron otros fans.

Una defensora de la parejita dijo: “Por qué estar cuestionando cuán pronto o cuán tarde para decir “te amo”? 🤷🏻‍♀️Sólo porque es mujer, porque no he visto que estén cuestionando a su ex esposo ahora que también tiene una nueva relación. Quiénes son ustedes para estar de metidos en cuestionamientos que no son de su incumbencia? De verdad que no entiendo vivan y dejen vivir”.