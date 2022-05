¿Filtraron lista de la séptima temporada de EXATLON EEUU?

Los fanáticos de la emoción y adrenalina que brinda una competencia de la talla de Exatlon Estados Unidos, fueron testigos de una edición sin precedentes en la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, que se transmite desde su inicio por la cadena Telemundo.

En la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, que tuvo como ganadores al “Famoso” Briadam Herrera (Team Rojo) y a la “Contendiente” Susana Abundiz (Team Azul), sucedieron varios hechos que hicieron historia dentro de la ferviente legión de seguidores de la competencia, uno de ellos fue que nuevamente se coronó a una pareja conformada por un hombre y una mujer, además que ganó la primera chica refuerzo, pues Susana Abundiz llegó en la semana 4 de la competencia.

La séptima temporada ya está en puertas

Telemundo no tardó mucho en confirmar que una séptima temporada de Exatlon Estados Unidos sería prácticamente un hecho cuando, durante las jornadas de la sexta edición, su presentador Frederik Oldenburg constantemente invitaba a los televidentes a ingresar al sitio web de la competencia para llenar la aplicación y sumarse así a la séptima temporada del reality favorito de la familia hispana de Estados Unidos.

Pero como ya es costumbre con Exatlon Estados Unidos, desde que se confirmó que la séptima temporada era una realidad y que se estima suceda a finales del próximo mes de agosto, han sido muchos los rumores que se han esparcido en redes sociales con diferentes mecánicas sobre como sería esta nueva temporada que año tras año nos sorprende a todos con diferentes cambios que hacen sus jornadas mucho más emocionantes.

Recordemos que, en el caso de Exatlon Estados Unidos, los portales para fanáticos se han convertido en fuentes certeras de información que muchas veces resulta verificada por las fuentes oficiales y es precisamente de allí, que han salido diferentes detalles sobre lo que sería la séptima temporada de Exatlon EEUU.

Algunos aseguran que sería tal como la sexta edición, con participantes totalmente nuevos, pero una teoría que continúa cobrando fuerza, es que la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos sería la esperada “all stars”, con puros campeones y participantes emblemáticos de ediciones anteriores, pero con un “pequeño cambio”.

Esta “alteración” sería que si en efecto se espera una edición “all stars”, no sería así en un 100% pues dichas estrellas formarían parte de un equipo mientras que el otro equipo lo conformarían participantes totalmente nuevo de un altísimo nivel atlético, listos para medir fuerzas con los ex campeones en las intrincadas arenas de República Dominicana, escenario de Exatlon Estados Unidos desde sus inicios.

No se pierdan este video con más información, cortesía del portal para fanáticos JacoJRx2:

Play

AVANCES TEMPORADA 7 FILTRAN LISTA DE LOS PARTICIPANTES EXATLON ESTADOS UNIDOS ALL STAR 2022-05-10T14:57:45Z

La respuesta de los fanáticos no se ha hecho esperar con opiniones mezcladas sobre esta posible nueva temporada que aun no está confirmada: “Yo no estaría de acuerdo que en la séptima temporada lleven campeones hay que darle la oportunidad a los que no lo han ganado eso sería injusto que volviera a ganar otro que ya ganó”, aseguró una seguidora.

Aunque estos detalles de la próxima temporada de Exatlon Estados Unidos no están confirmados, en AhoraMismo estamos atentos para compartir toda la información que vaya surgiendo sobre el regreso de “La Competencia Más Feroz del Planeta” a las pantallas.