EXATLON: “La Pantera” Novoa se sinceró tras ser eliminada: “No tengo miedo”

Con inmensa tristeza los fans de Denisse “La Pantera” Novoa vieron este domingo irse a la atleta mexicana, tras ser eliminada del reality show, y no poder hacer realidad su deseo de llegar a la gran final de este lunes.

Y en medio de los sentimientos encontrados que ha generado la salida de la integrante del team Contendientes, la deportista se sinceró sobre lo que fue su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

A pesar del dolor que le significó a Denisse no haber podido disputarse el trofeo de campeona y los $200 mil dólares en la gran final del programa de Telemundo, la joven se mostró muy agradecida por haber tenido nuevamente la oportunidad de medirse en las arenas de EXATLON Estados Unidos.

Sin ningún tipo de malestar ni molestia por su eliminación de EXATLON All Stars, y por el contrario, llena de orgullo y emoción, “La Pantera” Novoa reveló que su paso por EXATLON All Stars la llenó de aprendizaje y se mostró enormemente agradecida.

“Gracias a todas aquellas personas que estuvieron a mi lado, que me acompañaron cada día detrás de la pantalla, que sufrieron conmigo, y que celebraron cada victoria”, comenzó diciendo la veracruzana en su misiva, donde recordó que los fans la bautizaron con su famoso sobrenombre.

“GRACIAS por darme el título de “PANTERA”. Fue un placer representar en su máxima expresión lo que es RUGIR con todo el corazón. Cada tiempo fue el necesario para darme cuenta de lo que quería lograr y para entender mi objetivo”, dijo “La Pantera”. “Detrás de cada atleta hay una historia, y detrás de cada historia, hay sudor, hay lágrimas, hay sacrificios, hay derrotas y victorias, hay lesiones y rehabilitaciones pero lo más importante de todo es la fuerza y la pasión con la que te levantas día a día para superarte a ti mismo”.

La exconcursante del programa de Telemundo mencionó además que no tiene temor de medirse a lo que deba enfrentarse en el futuro.

“Hoy siento que el fuego en mi se hace fuerte y más grande, no tengo miedo de seguir y convertirme en él si el reto siguiente así me lo requiere!”, dijo Denisse, elogiando al canal que presenta el reality y a la empresa que lo produce.

“Gracias exatlon, gracias @telemundo @acunmedya y a todas esas personas detrás de cámaras, los de juego, arte, circuitos, editores, vtrs, que hicieron y siguen haciendo todo esto posible!”, concluyó “La Pantera”.

Los comentarios no tardaron en llegar y aunque muchos fans de la atleta azul optaron por elogiar lo que Denisse logró en el programa, otros fueron más mordaces y consideraron que su salida fue injusta.

“Lo hiciste increíble PANTERA”, “la mejor sin duda alguna ✨”, “la más rifada siempre!” y “feliz y orgullosos de apoyarte siempre, tienes muchos talentos no solo como atleta, como actriz, como mujer, como hermana, como hija… siempre lo que haces lo haces con excelencia y esta no fue la excepción”, dijeron fans de la deportista.

“No Entiendo el por qué tuviste que competir Con La Catherine Si Ella Tenia 2s Victorias Se Supone Que Automatico Ella Clasificaba. Se Supone Qué Competia Con Yamilet Al Tener 1na Vicoria Cada 1na. Pero Eres La Mejor, Team Azul Ever 💙”, “Ya Exatlon no es lo que era antes! Se ve mucho el favoritismo!!!! No son justos jamás!!!” y “Les dan preferencia a los famosos para que ellos sigan ganando”, agregaron otros fans de EXATLON Estados Unidos.

Dinos que piensas de la eliminación de Denisse Novoa y que piensas de sus palabras.

