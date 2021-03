EXATLON 5 EEUU: Eliminaciones en juego ¿Por qué?

No hay duda que tal como anuncia la promoción de Telemundo, la quinta temporada del programa estelar de competencias de la cadena, Exatlon Estados Unidos, ha hecho historia pero no precisamente por las razones que todos conocemos y de las que se ha dicho tanto en las promociones.

Sí, hay más de un millón de premios, nuevos circuitos muy divertidos e iniciaron con una importante cifra de 24 atletas, incluyendo a rostros conocidos y muy queridos de la competencia, esto sin nombrar la adición del periodista deportivo Frederik Oldenburg como presentador y rostro principal, luego de la polémica renuncia de quien fuera la voz durante cuatro temporadas, Erasmo Provenza.

Pero la quinta temporada no sólo ha destacado por todo lo nuevo que están implementando, suponemos que para mantener a la audiencia enganchada y refrescar el programa luego de una transmisión ininterrumpida por cinco temporadas, con una cuarta entrega especialmente dura, plagada por el covid-19, la pandemia que también hizo estragos en las llamadas “arenas más feroces del planeta.”

Lesiones a la orden del día

Las lesiones también han hecho su parte en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. A poco menos de dos meses del inicio de la competencia casi la mitad de los participantes se encuentran lesionados, esto sin contar a la chica del Team Contendientes, Andrea Nerio, quien debió salir para garantizar una recuperación óptima, pues los tiempos de mejoría no concuerdan con los de la competencia, es por eso que Nerio no sólo ya no está, sino que su reemplazo, Claudia Ramos, ya forma parte del equipo azul, y se ha acoplado muy bien acoplada junto a sus demás compañeros en un relativo corto tiempo, ¡La chica supo montarse en el tren y ya es una más de las guerreras Contendientes!

También llaman la atención los golpes de dos atletas muy importantes para la historia de Exatlon Estados Unidos, que regresaron a conseguir la gloria definitiva esta quinta temporada, Denisse Novoa, “La Pantera” de los Contendientes, y Mack Roesch, el rey de los obstáculos del Team Famosos. Ambos sin lugar a dudas están entre los favoritos para llegar a la gran ceremonia final y hacerse con el premio a los ganadores de la quinta temporada, pero hoy se encuentran lesionados, y si bien Denisse se espera que pronto esté de vuelta a lo que vemos en televisión, el futuro de Mack Roesch es incierto dentro de la competencia.

Eliminaciones en juego ¿Por qué?

En vista de la significativa cantidad de atletas con lesiones en Exatlon Estados Unidos, varios portales aseguran que la próxima semana, más concretamente la fecha del domingo 14 de marzo, no habrá eliminación para atenuar la situación de ausencia de atletas, y para no acortar el tiempo de duración total de la competencia. En contrario a esto, los atletas estarían disputándose el primer auto de la competencia.

Esta información no está confirmada, pero haría sentido puesto que es alarmante el número de atletas que en la transmisión televisiva están inhabilitados para competir en los circuitos, lo que, sumando a las partidas que veremos en los próximos días, causaría que los mismos atletas tuvieran que hacer los circuitos repetidas veces, y esto generaría mayor desgaste.

Entre los refuerzos que se están manejando para volver a Exatlon Estados Unidos próximamente, están atletas muy queridos por la audiencia, los Contendientes Isaiah Vidal y Andoni García, pero esta información es extraoficial por ahora. Aquí les dejamos este video del portal para fanáticos Madison Entertainment con noticias muy importantes:

¿RAQUEL BECKER PROXIMA ELIMINADA?¿NICOLE SE LLEVA AUTO?¿PROXIMA SEMANA NO HAY ELIMINADO?|EXATLON EEU#ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Recuerden ver el programa en su cuenta oficial de YouTube ó en Televisión. Fuente: Exatlon Estados Unidos Exatlón Estados Unidos | Capítulo 34, parte 1 | 5 DE… 2021-03-07T15:57:57Z

