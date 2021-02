EXATLON 5 EEUU: 5 Cosas que no conocías de Jeyvier Cintrón

El programa de retos de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ya llegó al primer mes de competencias despidiendo en la jornada por la permanencia de ayer, 22 de febrero, al integrante del Team Famosos Karlos Baldera, el primer hombre en abandonar la competencia que ahora cuenta con 21 atletas listos para ganar increíbles premios y eventualmente coronarse como el hombre y mujer ganadores de la quinta temporada.

Entre esos 21 guerreros, se encuentra otro del Team Famosos, el boricua Jeyvier Cintrón, este joven de 25 años e inagotable carisma, nació en Bayamón, Puerto Rico, es boxeador profesional, con un sueño definitivo es convertirse en campeón mundial de boxeo. Fue el primer puertorriqueño en representar la isla en dos Juegos Olímpicos de Verano, incluyendo 2012 y 2016. En el 2017, se lanzó como boxeador profesional participando en peleas de reconocimiento mundial.

En su paso por la competencia, Jeyvier no sólo se ha encargado de hacer puntos para garantizar su estancia en el equipo, sino también ha contagiado a todos con su buen ánimo y simpatía. Su circuito favorito es el de la playa, pues se considera amante del mar, eso lo podemos ver en sus redes sociales, en donde antes de su ida a Exatlon Estados Unidos, constantemente subía fotos en la playa, disfrutando de buenos momentos.

5 Cosas que no conocías de Jeyvier Cintrón

Jeyvier desde que inició la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos hace un mes junto al Team Famosos, se ha caracterizado por tener una actitud contagiosa, muy divertida, que le ha dado al equipos los ánimos necesarios para enfocarse en ganar. A pesar de haber estado lesionado recientemente, el campeón regresó con fuerza y haciendo puntos con el único objetivo de cumplir la meta que se trazó cuando inició la competencia, coronarse como uno de los dos ganadores de Exatlon Estados Unidos en su quinta edición.

La producción de Telemundo, a modo de darle a los seguidores de Exatlon Estados Unidos, una mirada más cercana a todos los atletas que están en las arenas, hizo una serie de divertidos videos llamados “5 cosas que no conoces”, y ya Jeyvier hizo el suyo, que no es más que una evidencia de su buena actitud con respecto a la vida. Jeyvier enumeró cinco cosas que no conocíamos de él:

De no ser deportista, Jeyvier sería comediante pues no sólo le encanta reír, sino hacer reír a otros y de eso hemos podido ser testigos en Exatlon Estados Unidos. A pesar de ser pequeño en estatura, toda su familia desde siempre bromea con él sobre su capacidad de comer muchísimo. Tiene constante apetito. Si tuviera que elegir entre los futbolistas Mesi o Cristiano Ronaldo, se va por Mesi, no sólo por su destreza en el deporte, sino porque siempre le han dicho que se parecen. De no ser Boricua, le habría encantado nacer en Colombia pues se identifica mucho con la cultura de ese país. Su mayor fortaleza viene del corazón que se mantiene fuerte a la hora de entrenar y bondadoso para enfrentar los retos de la vida.

¡No hay duda que Jeyvier es un campeón! No se pierdan el video:

