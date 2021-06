Si hay una historia que le ha llegado al alma de toda la audiencia de Exatlon Estados Unidos en la presente entrega, fue la de Eric “Showtime” Alejandro, quien regresó en la quinta temporada de la competencia a nuevamente alcanzar esa gloria que sueñan todos los atletas que miden fuerzas en la competencia más feroz del planeta.

Durante su paso por la quinta edición, Eric nos hizo recordar a todos el por qué le apodaban “Showtime”, dando un verdadero espectáculo de velocidad y puntería cada vez que le tocaba probarse a sí mismo en un circuito. Lo que encantaba a cada fanático del Team Famosos, que revivió los días de gloria de Eric.

Pero como en Exatlon Estados Unidos, lo único constante es lo inesperado, el rendimiento de “Showtime” empezó a bajar y con eso lo pudimos ver mucho más vulnerable durante la competencia, lo que habría despertado rumores sobre su salud mental, que el mismo se encargó de disipar a través de una sesión en vivo.

El pasado 30 de Mayo, los Famosos resultaron derrotados en el duelo por la permanencia, lo que llevó la lucha a pintarse de rojo con un enfrentamiento entre Dave Sappelt, y Eric, y fue allí precisamente en donde terminó el sueño de “Showtime” y debió abandonar definitivamente la competencia.

Eric Alejandro lo cuenta todo: ¿Cómo le fue en EXATLON EEUU?

Como ya es costumbre entre los participantes eliminados, Eric hizo una sesión en vivo a través del perfil de Instagram de Exatlon Estados Unidos, en donde despejó varias dudas que habían generado mucha expectativa entre los seguidores del reality deportivo. Entre lo que reveló, quiso dejar claro en primer lugar que en relación a su salud mental, no está deprimido, pero sí está triste por no continuar en la competencia.

También aseguró que se sintió a ratos muy presionado porque una lesión de la rodilla que ya tenía le empezó a fallar, y considera que está peor que nunca, por esto tuvo que bajar velocidad, y la presión de una potencial amenaza, semana tras semana, hizo que a veces se le viera afectado emocionalmente, pero en términos generales afirmó estar bien.

Dijo que no tuvo ningún roce con sus compañeros de equipo, haciendo énfasis en que Dave Sappelt y él se dieron un fuerte abrazo una vez terminó su duelo por la permanencia, pero que no todo lo que se ve en el programa, es lo que sucede en el transcurso de la competencia, que hay mucho más que la audiencia no ve.

Entre tantas cosas que conversó con total franqueza, también habló del sentimiento de frustración que sintió el Team Famosos particularmente en ese duelo por la permanencia en el que resultó eliminado, pues cualquiera que perdiera, sería una tristeza para el equipo al perder a uno de sus atletas. Fue enfático en asegurar que la producción de Exatlon Estados Unidos debería hacer un mejor trabajo demostrando lo que sucede detrás de cámaras y dijo que todos son muy unidos y que en realidad se apoyan mucho.

Tuvo las mejores palabras para Dave, dijo que es un “guerrero con tremenda puntería”, pero también aseguró que él no estuvo en su mejor momento y dijo que una vez que salieran todos de Exatlon Estados Unidos está seguro que todos se reencontrarán y la pasarán muy bien juntos. ¡No se pierdan el video con todo lo que reveló aquí!