Erasmo Provenza con nuevo proyecto [EXCLUSIVA]

Hoy de manera oficial cierro un ciclo que inició en julio de 2016 en Denver y concluye en Miami. Primero @telemundodenver y luego @telemundo con @exatlonestadosunidos. Gracias a todos los que me hicieron posible llegar a donde he llegado. Desde @pedrocalderonmichel, pasando por @cisco.suarez, @ronalddaym, @poncefrancisco1, @cfoghini, @evptdeportes, Claudio Prizont, entre otros. Camarógrafos, productores, compañeros, maquilladores, vestuaristas, talentos… ¡Gracias, TOTALES! 📺 🇻🇪 🇺🇸