Erasmo Provenza lo aclara: ¿Volverá o no a Exatlon Estados Unidos?

Ya Telemundo, casa de Exatlon EEUU, confirmó que para comienzos del año 2021, tendremos una nueva temporada de Exatlon Estados Unidos. Si bien todavía no se conoce una fecha exacta de inicio, ya todos los preparativos se están llevando a cabo para reclutar a los mejores guerreros dispuestos a darlo todo en las arenas de la competencia más feroz del planeta.

Tanto así que el propio ganador de la cuarta temporada, el “Latin-Gringo” del Team Famosos, Nate Burkhalter, hizo un video invitando a inscribirse y hacer la prueba para así quedar entre los seleccionados a participar.

En un inicio se pudo conocer por diferentes fuentes que la próxima temporada sería como ya sabemos, sin Erasmo Provenza en la conducción y bajo la modalidad “All Stars”, es decir, con los participantes más emblemáticos de temporadas anteriores, aunque se desconoce todavía quienes estarían formando los equipos.

Pero el hecho que ya están haciendo pruebas para nuevos atletas desmontaría esta teoría, y ahora, el portal de fanáticos VideosTop confirma que en efecto, la quinta temporada de Exatlon EEUU contará con nuevos atletas y se espera que el All Stars se lleve a cabo a mediados del próximo año. No se pierdan el video aquí:

Ahora bien, aquí aseguran que quien fuera el presentador de las primeras cuatro ediciones, Erasmo Provenza estaría en conversaciones para regresar a presentar la quinta temporada de la competencia, pero fue el propio Provenza quien se encargó de desmentir estos rumores con un mensaje en sus historias asegurando que Telemundo no lo ha contactado para regresar a conducir la competencia a pesar de su renuncia hace sólo meses.

La renuncia de Erasmo Provenza a Exatlon Estados Unidos

Tal como lo informamos aquí en exclusiva, el presentador de Exatlon Estados Unidos, Erasmo Provenza, confirmó su salida del programa de competencias de la cadena Telemundo a partir de la próxima temporada que regresará en enero, 2021. De acuerdo a su anuncio, la decisión viene dada por estrictos motivos personales que nada tienen que ver con su salud, cómo se había especulado en días recientes.

“Abrazo para todos. Quiero compartir con ustedes la noticia de que tomé la decisión de decirle adiós a Exatlón EEUU al término de esta temporada. Las razones son estrictamente personales y nada tienen que ver con mi salud. Estoy bien, tranquilo y en paz.

Los ciclos deben cerrarse y este es uno que llegó a su fin. Fueron cuatro temporadas maravillosas y solo me resta agradecerle a Telemundo por esta enorme oportunidad que me ha permitido aprender y crecer profesional y espiritualmente.

¿Qué me depara el futuro? Cosas buenas. Eso lo sé y no lo pongo en duda. De momento me enfocaré en dejarlo todo en las arenas por lo que resta de temporada así como lo he hecho desde el primer día porque soy y siempre seré parte de Exatlón.

Me despido como generalmente reinicio cada competencia: ¡Qué continúe el Exatlón!”