Enzo, el hijo de Rey Grupero, reacciona a la decisión de no reencontrarse con él en LCDLF All-Stars

Rey Grupero tuvo que tomar una difícil decisión en La Casa de los Famosos All-Stars. La Jefa le dio una llave para pasar cinco minutos con su hijastro Enzo, hijo de su novia Nanda Rocha, pero tenía que darle dos puntos a uno de sus compañeros de cuarto. Enzo se quedo esperando a Rey pero este nunca llegó.

Jimena Gallego, la animadora de LCDLF, habló con Enzo y esto fue lo que le dijo el pequeño. “Sentí mucha alegría porque no lo había visto hace dos meses. Entones me alegro mucho y él se emocionó mucho…se fue corriendo directamente al confesionario porque él de verdad me quería ver. Me extrañaba mucho. Nosotros lo podemos ver pero él no nos puede ver, y nos extrañaba mucho”.

Jimena le preguntó cómo se sintió que su padre prefirió no verlo para no darle dos puntos a uno de sus compañeros de cuarto. ¿Te pusiste triste de que no te vio? “No, no me puse triste, obviamente lo quería ver pero no podía traicionar a su cuarto. Ellos son su familia y siempre lo ayudan y ellos son cien por ciento fieles a él. Él no podía traicionarlos. Yo sé que él va a llegar a la final. Lo vamos a ver aquí afuera y estoy seguro de eso. Nosotros tenemos una meta de comprarnos una casa”.

¿Cómo has visto las reacciones del Rey?

“No me gusta cuando se pone así [enojado]. Él es reactivo y él no lo hace así para provocar, más bien es porque a él lo provocan y lo hacen enojar. Yo quiero que él se divierte, él me lo prometio”.

Jimena le pregunta a Nanda Rocha: ¿Qué sentiste cuando viste que Rey decidió no ver al niño?

“Me puse a llorar cuando lo vi llorar. Pero desde que la Jefa le dijo cuál era la condición. Yo sabía que esa sería su decisión. Rey es una persona muy leal a los suyos…Cambiar ese cariño, esa unión, esa lealtad por cinco minuto. Al final del día ese es su ambiente, su día, su casa, su familia ahí. Saliendo de ahí, Rey nos tiene, lo tiene a Enzo para toda la vida.

Jimena le pregunta a Enzo: ¿Cuál es esa lección que aprendiste de tu papá?

“Que tengo que ser fiel”.