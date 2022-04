[ENTREVISTA] Roberto Romano se confiesa: ¿Cómo fue su experiencia en EXATLON EEUU?

A sólo días del esperado final de la sexta temporada del reality deportivo de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, la competencia continúa con todas las emociones a flor de piel a la espera de conocer quienes serán los ganadores de la competencia, esos atletas que tendrán el honor de levantar el codiciado trofeo y recibir el premio en efectivo que los llevará a formar parte del selecto grupo que inició quien ahora es comentarista de la competencia, Marisella “Chelly” Cantú.

Refuerzos memorables

Una de las tantas cosas que hizo de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos una experiencia única para los fanáticos fue los refuerzos que, a diferencia de temporadas anteriores, en esta si llegaron dispuestos a dar la batalla en las difíciles arenas de República Dominicana. Tal fue el caso del mexicano Roberto Romano, actor reconocido por su participación en diferentes proyectos como “El Señor de los Cielos”, “Mi Corazón es Tuyo” y “Simplemente María”, quien se sumó a la llamada “competencia más feroz del planeta” como refuerzo en la semana 11 por el Team Famosos, y si bien, de acuerdo a lo que el mismo cuenta, le costó acoplarse al principio”, se fue adaptando con total normalidad al formato de la competencia que asegura fue “una experiencia increíble”.

Recordemos que la salida de Roberto ocurrió de forma inesperada, y despertó comentarios en las redes sociales en disconformidad con el duelo por la permanencia, que el propio Roberto nos contó en esta entrevista, fue en el circuito que menos le gustó, pero que sin embargo también supo aprovechar al máximo.

No hay duda que Romano supo sacar lo mejor de sus propias actitudes, que nos aseguró tener “desde chiquito”, esa agilidad y disposición para cualquier deporte que le vino muy bien a la hora de hacer cualquiera de los circuitos, no en vano tuvo una participación destacada dentro de esta competencia que temporada tras temporada, aumenta cada vez más su nivel y definitivamente, no es apta para cardiacos.

Desde su casa en México, Roberto Romano nos abrió las puertas con la simpatía y sinceridad que le caracteriza, para conversar los detalles más divertidos e interesantes de su experiencia dentro de Exatlon Estados Unidos, reto que asegura estaría dispuesto a retomar, incluso desde el inicio de la temporada que sea, pero no este mismo año, pues también está listo para retomar diferentes proyectos de actuación.

No se pierdan la entrevista con Roberto Romano aquí:

Desde aquí agradecemos a Roberto Romano la franqueza y sinceridad para conversar sobre todos los detalles de una experiencia tan memorable como la que vivió siendo parte de Exatlon Estados Unidos.

Mientras tanto, los últimos días de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos continúan a toda máquina de lunes a viernes por Telemundo a partir de las 7pm / 6pm centro con los domingos especiales de eliminación.

Ya quedan pocos días para la esperada gran final y en AhoraMismo.com vamos a estar brindando extensa cobertura de todo lo que suceda camino a conocer a la pareja ganadora de esta, la “competencia más feroz del planeta”.