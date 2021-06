EXATLON 5 EEUU: ¿Estos dos atletas no se llevan bien?

La quinta temporada del programa de competencias, Exatlon Estados Unidos, no ha escapado de la polémica con diferentes hechos sin precedentes que no habían ocurrido jamás en su historia. Empecemos con la larga lista de lesionados que en muchos casos han tenido que abandonar la competencia, los expulsados y sancionados por aparentes “incumplimientos de contrato” y al parecer, sonados roces entre atletas que harán de la presente entrega, una para recordar.

Famosos vs Contendientes

Desde su inicio, Exatlon Estados Unidos no ha escapado de los comentarios de seguidores, que aseguran que los atletas que participan a veces no se llevan bien. Esto, hasta ahora sólo fue confirmado por Chuy Almada, que luego de dejar la cuarta temporada del reality deportivo, aseguró en una explosiva sesión en vivo, entre otras cosas, que “El Espartano” de los Contendientes, Isaiah Vidal, no saludaba a ningún miembro de su equipo.

Apartando esta diferencia que de paso, era notoria, más allá de conjeturas entre los fanáticos y diferentes portales de comentarios, es poco lo que se sabe más allá de lo que comparten los participantes, que siempre aseguran ser “rivales, pero no enemigos”, indicando que sus enfrentamientos sólo ocurren en las arenas, pero fuera de ellas son “grandes amigos”.

¿Estos dos atletas no se llevan bien?

Pero hay momentos que indicarían todo lo contrario. Tal es el caso de la presente temporada, en la que, el tiempo inusual (más de seis meses), las presiones por avanzar y derrotar a sus rivales, unido a la llegada de nuevos refuerzos en esta etapa, al parecer ha hecho estragos emocionales en cada uno de estos guerreros, quienes a pesar de tantas situaciones extremas continúan dándolo todo por alcanzar la gloria y hacerse con el triunfo de una temporada que, por muchas razones, ha hecho historia.

En el avance del capítulo del 28 de Junio que comparte el portal para fanáticos Reyna, aseguran que luego del circuito, ambos equipos se enfrentarán en un partido bajo la nueva modalidad en deportes de contacto llamada “Exa-basket”.

Muy parecido al Exa-Ball, que asemeja a un partido de football, este será un partido de basket. Históricamente han habido roces en estas sesiones de contacto entre los atletas y de acuerdo al video que presentaremos a continuación, en esta oportunidad no será la excepción, pues indican que se ve que a dos atletas les llaman la atención.





Play



EXATLON ESTADOS UNIDOS 5 (CAPITULO 130) 28 DE JUNIO GRAN VICTORIA ROJA!! JEYVIER Y ANDONI NO SE… #ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO Famosos: JACOBO GARCÍA, ERIC ALEJANDRO, FRANK BELTRE, MACK ROESCH, KARLOS BALDERAS, JEYVIER CINTRÓN, NORMA PALAFOX, VIVIANA MICHEL,… 2021-06-28T02:40:13Z

En el video, aseguran que en pleno partido hacen un sonido de alerta, y llaman a dos importantes atletas, se tratan de Jeyvier Cintrón por los Famosos y Andoni García, por el Team Contendientes, quienes posiblemente habrían tenido algún roce en este juego.

Pero algo interesante en este video que aclaran, es que esto no es una situación que trascienda más allá de malos entendidos típicos de una competencia de contacto, y que en efecto ambos atletas son amigos pues conviven muchas horas juntos y bajo condiciones extremas, como parte de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Es importante leer los comentarios de los usuarios en estos videos pues dicen mucho de la disconformidad con lo que estaría sucediendo ante la supuesta llegada de refuerzos. Esto es lo que dice una seguidora: “Creo que la temporada 5 ha sido una inusual con tanto refuerzo llevándola a convertirse en aburrida por lo que se ha extendido. Provocando que jugadores nuevos intenten desplazar a los que ya llevan 22 semanas lo cual creo injusto. Pienso que esos refuerzos los deberían dejar para la próxima temporada para que sepan lo que es bueno.”